Запуск СП-2 обернется ударом по Польше, Украине и ЕС: Варшава вынесла свой вердикт по трубе Газпрома

Компания-оператор СП-2 не соответствует энергетическим правилам Европы - Польша / Reuters

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG SA представила свою позицию в процессе сертификации компании-оператора газопровода Северный поток-2. Согласно заявлению, проект Газпрома несет угрозу европейской модели газового рынка, предусматривающий запрет для одной и той же компании контролировать добычу, продажу и транспортировку газа. Ситуация может обернуться серьезным риском в условиях, когда контроль над трубопроводом осуществляет доминирующий поставщик. Магистраль предназначена для обхода транзита газа с восточного направления через Польшу и Украину.

Как заявили в пресс-службе PGNiG, запуск газопровода Северный поток-2 несет серьезные риски для Европы. Компания-оператор магистрали Nord Stream 2 AG не соответствует энергетическим правилам ЕС, предусматривающим запрет одной и той же компании контролировать добычу, продажу и транспортировку газа. Сертификация компании, которую контролирует доминирующий поставщик газа, негативно влияет на безопасность Польши и стран ЕС.Читайте такжеСША нанесут мощный удар по России и разберутся с Газпромом из-за Северного потока-2

"20 октября 2021 года Польская нефтегазовая компания (PGNiG SA) и ее дочерняя компания PGNiG Supply & Trading (PST) подали в Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - BMWi) свою позицию относительно процедуры сертификации оператора Северного потока-2. Она касалась негативного влияния сертификации Nord Stream 2 AG по модели ITO (независимый оператор передачи) на безопасность энергопоставок в Европейский Союз и его государства-члены, включая Польшу", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что в таких условиях сертификация СП-2 ставит под угрозу безопасность поставок газа в ЕС. Несмотря на заявления компании Nord Stream 2 AG, ее трубопровод способствует не диверсификации поставок, а обходу традиционных маршрутов транспортировки газа с восточного направления через Польшу и Украину.

Шантаж Газпромом Европы и запуск СП-2

Газовый рынок Европы с начала августа погрузился в глубокий кризис. Цены на газ в ЕС стали стремительно расти и регулярно достигали рекордных показателей. К слову, 6 октября стоимость ноябрьских фьючерсков дошла до отметки в 1924 доллара за одну тысячу кубометров газа.

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Президент РФ Владимир Путин тогда же, 6 октября, допустил возможность увеличения объема транспортировки газа в Европу на 15%. После этого цена резко снизилась до 980 долларов.Читайте такжеВсплеск цен на газ в Европе и вина Германии: Польша разнесла Берлин из-за Северного потока-2

Газовый кризис в странах Евросоюза связывают с несколькими факторами, в числе которых низкие запасы газа в подземных хранилищах Европы и позиция Газпрома, который отказывается от дополнительных поставок газа путем газотранспортной системы Украины.

Председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко полагает, что Газпром шантажирует Европу газовым вопросом. По его словам, на 2021 год россияне забронировали меньше мощностей для поставок газа в европейские страны, а сейчас поставили ЕС ультиматум: либо запуск Северного потока-2 и снижение цен на газ, либо высокие цены на топлива и проблемы с его поставками через территорию Украины.

В компании-операторе ГТС Украины придерживаются точки зрения, согласно которой высокие цены на газ в Европе являются результатом политики Газпрома. Россияне торгуются за более выгодные для себя условия в процессе сертификации магистрали СП-2.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак 14 октября заявил, что проект СП-2 практически готов к запуску.

Журналисты Politico узнали, что администрация Байдена не намерена останавливать Северный поток-2 при помощи санкций. По данным американского СМИ, при каденции действующего хозяина Белого дома санкций со стороны президента против проекта Газпрома не будет.