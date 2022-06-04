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В Украине предлагают ужесточить наказание для тех, кто наживается на войне и спекулирует с ценами

4 июня 2022, 08:25

Наказание будет предусматривать лишение свободы на срок от трех до пяти лет или многотысячный штраф.

В Украине предлагают ужесточить наказание для тех, кто наживается на войне / Первая частная мемарня, od.npu.gov.ua

В Украине за правонарушения в сфере формирования и применения цен и тарифов на социально значимые товары могут установить уголовную ответственность.

Согласно законопроекту № 7425 ужесточить наказание предлагают и за незаконное приобретение и последующий сбыт продукции военного назначения, пишет парламентская газета "Голос Украины".

В документе говорится, что государство должно реагировать на необоснованное повышение цен на категорию товаров, утвержденной Кабмином. Речь идет о муке пшеничной, макаронных изделиях, батоне, хлебе, крупе гречневой и овсяной, свинине, говядине, птице (тушке курином), молоке, масле сливочном, сметане, яйцах, масле, капусте, луке, свекле, моркови, бензине (А-92, А-95) и др.

Также в законопроекте речь идет о правонарушениях, связанных с хищением и с последующей продажей продукции, имеющие признаки товара военного назначения, которые закупаются за счет госбюджета для нужд ВСУ или других военных формирований. Речь идет о бронежилетах, пластинах для бронежилетов, защитных шлемах, вещевом имуществе и другой экипировке (кроме оружия). А также о товарах, которые передаются нашему государству для нужд военнослужащих как помощь от международных партнеров или благотворительных организаций.

Читайте такжеНацбанк прогнозируют инфляцию 16,4% за год: как вырастут цены для украинцевПредлагается установить уголовную ответственность за незаконное приобретение и сбыт продукции, которая имеет признаки товара военного назначения. Если речь идет о значительном размере правонарушения, то предлагается установить штраф от трех до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов (от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн) граждан или ограничения свободы на срок до четырех лет, или лишения свободы на тот же срок.

Если речь идет о нарушении порядка формирования и применения цен и тарифов на социально значимые товары, совершенные в условиях чрезвычайного или военного положения, а цена превысила более чем в 1,2 раза уровень, определенный правительством, то наказание будет предусматривать лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Одессе теробороновец продал военной амуниции со складов волонтерских центров на 700 тысяч гривен, его задержали.

Полицейские установили, что 39-летний мужчина безвозмездно получал со складов волонтерских центров для нужд армии дроны, квадрокоптеры, составляющие бронежелетов, наколенники, карематы, медицинские и другие принадлежности.

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