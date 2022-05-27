В Одессе теробороновец обокрал сослуживцев и волонтеров на 700 тысяч гривен / od.npu.gov.ua

В Одессе теробороновец продал военной амуниции со складов волонтерских центров на 700 тысяч гривен, его задержали.

Полицейские установили, что 39-летний мужчина безвозмездно получал со складов волонтерских центров для нужд армии дроны, квадрокоптеры, составляющие бронежелетов, наколенники, карематы, медицинские и другие принадлежности.

Впрочем, в военные формирования гуманитарный груз не довозил, а по дороге сбывал.

"Действия злоумышленника были задокументированы сотрудниками Следственного управления ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одессе нашли повешенным копа, который набрал долгов на 300 тысяч долларов и обокрал квартируВ ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в течение трех месяцев противоправной деятельности фигурант заработал на гуманитарке более 700 тысяч гривен.

Теперь ему грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее мы рассказывали, что несколько подразделений территориальной обороны Украины в Запорожской области вступили в тяжелый бой с российскими войсками. Сражение длилось более 5 часов. Украинские бойцы заняли часть населенного пункта, который планировалось освободить от оккупантов.

Но захватчики подтянули подкрепление, которое в несколько раз превышало силы наших военных. Тероборона вынуждена была отойти.

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