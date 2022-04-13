Достигнуть цели и выбить оккупантов: на Запорожчине тероборона более 5 часов билась с войсками РФ

Бойцам территориальной обороны в один момент удалось выйти на позиции и занять часть запланированного для освобождения населенного пункта.
Несколько подразделений территориальной обороны Украины в Запорожской области вступили в тяжелый бой с российскими войсками. Сражение длилось более 5 часов. Украинские бойцы заняли часть населенного пункта, который планировалось освободить от оккупантов. Но захватчики подтянули подкрепление, которое в несколько раз превышало силы наших военных. Тероборона вынуждена была отойти. Об этом заявил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.
Как сообщает пресс-служба Запорожской ОВА, бой территориальной обороны и украинских войск состоялся 11 апреля в Пологовском районе. Вооруженное противостояние продлилось более пяти часов.
Читайте такжеОсвобождены 86 украинских героев, из них - 15 женщин: в Запорожской области состоялся обмен пленнымиПо словам Арефьева, территориальной обороне удалось выйти на позиции и занять часть населенного пункта, намеченного на освобождение от российских оккупантов. Однако оккупанты смогли подтянуть подкрепление, которое в несколько раз превышало количество украинских воинов и военной техники.
Следовательно, украинские военные приняли решение организовано отойти.
"Одна битва – это еще не вся война, поэтому можем быть уверены, что наши военные достигнут цели и выбьют оккупантов за пределы края", - подчеркнул Иван Арефьев.
Война в Запорожской области
В ходе одного из боев в Запорожской области ВСУ уничтожили российскую технику и ликвидировали военных РФ. В частности, были уничтожены танк, 5 бронетранспортеров и одна РСЗО Град. Восемь захватчиков получили ранения, 18 ликвидированы.
В одном из других сражений на Запорожчине украинские военные разбили более 10 единиц военной техники РФ. Речь идет о бронетранспортерах, танках, граде и автомобилях. Ликвидировали 32 российских солдата, 38 получили ранения.
Также ВСУ в Запорожской области разнесли станцию радиолокационной борьбы, повредили 4 гаубицы и другую военную технику захватчиков РФ. Удалось перехватить и одну вражескую крылатую ракету.
Главред рекомендует:
- Российские оккупанты взорвали боеприпасы на Запорожской АЭС
- ВСУ освободили от оккупантов 5 сел в Запорожской области
- Оккупанты РФ "высокоточной" ракетой Х-29 развалили туалет на огороде в Запорожской области
- Рашисты попали в ловушку: ВСУ сожгли колонну Кантемировской дивизии и захватили парадный танк
- ВСУ отодвинули линию фронта от Днепропетровщины – освобождено 15 населенных пунктов