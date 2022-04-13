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Достигнуть цели и выбить оккупантов: на Запорожчине тероборона более 5 часов билась с войсками РФ

13 апреля 2022, 11:13

Бойцам территориальной обороны в один момент удалось выйти на позиции и занять часть запланированного для освобождения населенного пункта.

ВСУ, война, вторжение
Бойцы теробороны сражались с превосходящими силами противника / Фото Reuters

Несколько подразделений территориальной обороны Украины в Запорожской области вступили в тяжелый бой с российскими войсками. Сражение длилось более 5 часов. Украинские бойцы заняли часть населенного пункта, который планировалось освободить от оккупантов. Но захватчики подтянули подкрепление, которое в несколько раз превышало силы наших военных. Тероборона вынуждена была отойти. Об этом заявил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.

Как сообщает пресс-служба Запорожской ОВА, бой территориальной обороны и украинских войск состоялся 11 апреля в Пологовском районе. Вооруженное противостояние продлилось более пяти часов.

Читайте такжеОсвобождены 86 украинских героев, из них - 15 женщин: в Запорожской области состоялся обмен пленнымиПо словам Арефьева, территориальной обороне удалось выйти на позиции и занять часть населенного пункта, намеченного на освобождение от российских оккупантов. Однако оккупанты смогли подтянуть подкрепление, которое в несколько раз превышало количество украинских воинов и военной техники.

Следовательно, украинские военные приняли решение организовано отойти.

"Одна битва – это еще не вся война, поэтому можем быть уверены, что наши военные достигнут цели и выбьют оккупантов за пределы края", - подчеркнул Иван Арефьев.

Война в Запорожской области

В ходе одного из боев в Запорожской области ВСУ уничтожили российскую технику и ликвидировали военных РФ. В частности, были уничтожены танк, 5 бронетранспортеров и одна РСЗО Град. Восемь захватчиков получили ранения, 18 ликвидированы.

В одном из других сражений на Запорожчине украинские военные разбили более 10 единиц военной техники РФ. Речь идет о бронетранспортерах, танках, граде и автомобилях. Ликвидировали 32 российских солдата, 38 получили ранения.

Также ВСУ в Запорожской области разнесли станцию радиолокационной борьбы, повредили 4 гаубицы и другую военную технику захватчиков РФ. Удалось перехватить и одну вражескую крылатую ракету.

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