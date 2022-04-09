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Бойцы ВСУ в Запорожской области разбили станцию РЭБ и 4 гаубицы оккупантов России

9 апреля 2022, 11:13

Ликвидировано 5 российских военных.

ВСУ, война
Вражеские войска понесли потери в Запорожской области / Фото Reuters

Вооруженные силы Украины в Запорожской области сокрушили станцию радиоэлектронной борьбы и повредили 4 гаубицы и другую военную технику российских оккупантов. При этом перехвачена и уничтожена 1 вражеская крылатая ракета. Об этом заявили силы обороны Запорожского края.

Как сообщили силы обороны Запорожчины в Facebook, за сутки, 8 апреля, были уничтожены 4 вражеские гаубицы. Уничтожили и другую военную технику. Ликвидированы 5 российских военнослужащих.

Кроме того, системы ПВО Украины над Запорожской областью перехватили и уничтожили одну крылатую ракету врага.

Вражеские потери за сутки 8 апреля на Запорожчине

  • личного состава – уничтожены 5 человек, ранен 1 человек;
  • танков – уничтожен 1;
  • боевых бронированных машин – уничтожено 4;
  • станций радио электронной борьбы – уничтожена 1;
  • автомобильной техники – уничтожено 7;
  • гаубиц Д-30 калибра 122 миллиметра – повреждено 4.

Война России против Украины

В Минобороны Украины сделали заявление о том, что Россия продолжает перегруппировку своих военных подразделений. Оккупанты готовят новое наступление на территорию украинского государства. Они собираются захватить все регионы Донецкой и Луганской области. При этом в ведомстве отметили, что захватчики могут попытаться взять под контроль и Харьков. Однако у россиян таких ресурсов нет.

Также в ведомстве сказали, что Россия изменила план наступления на Украину. Вражеские войска не ожидали четкой и организованной обороны со стороны украинских военных подразделений. Москва изучает свои ошибки и собирается пойти в атаку.

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Американский генерал Майкл Милли предполагает, что война РФ против Украины будет длинной и изматывающей. Ни Киев, ни Москва отступать не собираются. Победой Украины может стать восстановление территориальной целостности государства в границах 1991 года.

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ВСУ Запорожская область российские войска война России и Украины
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