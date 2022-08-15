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В Украине разрешили принудительно изымать имущество в условиях военного положения

15 августа 2022, 17:50

Новый законопроект поможет государству сохранить и приумножить свой оборонный потенциал, уверены нардепы.

В Украине разрешили принудительно изымать имущество в условиях военного положения
Разрешено изъятие имущества во время военного положения / Владимир Мальцев

В Украине разрешили принудительного отчуждать и изымать имущество в условиях правового режима военного положения.

Как сообщил в Telegram первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом соответствующий законопроект (№7605). За него проголосовали 278 народных депутатов.

Законопроект направлен на совершенствование и оптимизацию процедуры и механизма проведения принудительного отчуждения и изъятия имущества в условиях правового режима военного положения для повышения экономической безопасности, защиты суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государства от вооруженной агрессии России.

Согласно пояснительной записке к документу, инициатива принимается с целью:

  • обеспечения экстренного реагирования органами местной и центральной власти относительно сохранения и использования предприятий оборонного значения в интересах государства;
  • недопущения их уничтожения или захвата врагом;
  • военным администрациям на местах предоставляется право оперативного реагирования и срочного внесения вопросов в отношении предприятий оборонного значения негосударственной формы собственности в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

"Предложенная процедура даст возможность принимать решения в этой чрезвычайно важной сфере оперативно, компетентно и ответственно, поможет государству сохранить и приумножить свой оборонный потенциал. Принятие документа позволит ускорить срок перехода промышленности на военные рельсы, особенно тяжелой промышленности и машиностроительной отрасли", - говорится в документе.

Напомним, ранее в Украине продлили действие военного положения и сроки мобилизации почти до конца осени - 21 ноября. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины.

Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. "За" проголосовали 328 народных депутатов.

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