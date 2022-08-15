В Украине разрешили принудительно изымать имущество в условиях военного положения

Новый законопроект поможет государству сохранить и приумножить свой оборонный потенциал, уверены нардепы.
В Украине разрешили принудительного отчуждать и изымать имущество в условиях правового режима военного положения.
Как сообщил в Telegram первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом соответствующий законопроект (№7605). За него проголосовали 278 народных депутатов.
Законопроект направлен на совершенствование и оптимизацию процедуры и механизма проведения принудительного отчуждения и изъятия имущества в условиях правового режима военного положения для повышения экономической безопасности, защиты суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государства от вооруженной агрессии России.
Согласно пояснительной записке к документу, инициатива принимается с целью:
- обеспечения экстренного реагирования органами местной и центральной власти относительно сохранения и использования предприятий оборонного значения в интересах государства;
- недопущения их уничтожения или захвата врагом;
- военным администрациям на местах предоставляется право оперативного реагирования и срочного внесения вопросов в отношении предприятий оборонного значения негосударственной формы собственности в Совет национальной безопасности и обороны Украины.
"Предложенная процедура даст возможность принимать решения в этой чрезвычайно важной сфере оперативно, компетентно и ответственно, поможет государству сохранить и приумножить свой оборонный потенциал. Принятие документа позволит ускорить срок перехода промышленности на военные рельсы, особенно тяжелой промышленности и машиностроительной отрасли", - говорится в документе.
Напомним, ранее в Украине продлили действие военного положения и сроки мобилизации почти до конца осени - 21 ноября. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины.
Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. "За" проголосовали 328 народных депутатов.
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