В Украине строится новая медиа-империя: купили "Украинскую правду"

Томаш Фиала стал новы владельцем УП/ УНИАН

Редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital.

Как сообщает "Украинская правда", стороны договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений.

Отмечается, что команда "Украинской правды" во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше, в тесном сотрудничестве с Аленой Притулой, которая и в дальнейшем будет выполнять роль редактора-основателя.

"По аналогии с проектом НВ, мы продолжим практику невмешательства собственника в редакционную политику УП и рады анонсировать подписание соответствующего документа, будет находиться в свободном доступе на сайте "Украинской правды", - сказал Фиала.

Мусаева в свою очередь подчеркнула, что интересы читателя для издания на первом месте.

"Весь 21 год существования "Украинской правды" для нашей команды на первом месте были интересы читателя и украинского общества. Этот принцип является для нас незыблемым и главным, мы и в дальнейшем будем придерживаться его в нашей работе. Редакционное соглашение с новым владельцем УП закрепляет это на бумаге", - сказала Мусаева.

В Dragon Capital уточнили, что рассматривают эту инвестицию как еще один шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова в Украине. Инвестиционная компания убеждена в больших перспективах цифровых медиа как успешного бизнеса, популярность которых будет расти в течение следующих лет.

Богатый опыт Dragon Capital, накопленный в процессе инвестиций в цифровые медиа и другие смежные отрасли, а также дополнительные инвестиции в продукт и инфраструктуру УП помогут проекту стать еще более интересным для читателя и укрепить его лидерские позиции на рынке.

Редакция НВ, другого медиа-проекта группы компаний Dragon Capital продолжит свою работу совершенно независимо от редакции УП.

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