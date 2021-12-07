В Верховной Раде предлагают разрешить вступать в партии с 16 лет

Текст законопроекта уже обнародован на сайте парламента.
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав граждан в возрасте от 16 лет, которым предлагается разрешить вступать в партии с 16 лет.
Текст законопроекта, авторами которого являются ряд народных депутатов от "Слуги народа", "Голоса" и группы "Доверие", размещен на сайте парламента.
Законопроектом в Законе Украины "О политических партиях в Украине" предлагается установить, что членом партии может быть только гражданин Украины, который достиг 16 лет.
В пояснительной записке к документу говорится, что снижение возрастного ценза для участия в общественных и политических процессах, и, в частности, в местных выборах является "устойчивым европейским трендом".
Читайте такжеВерховная Рада одобрила госбюджет на 2022 год в первом чтении"Законопроект разработан по запросу подростков на полноценное участие в общественно-политической жизни Украины и своей общины с 16 лет. Целью законопроекта является создание возможностей для молодежи реализовать свой потенциал на два года раньше, чем это предусмотрено действующим законодательством", - сказано в документе.
Стоит отметить, что в действующем ныне соответствующем положении указано, что членом партии может быть только гражданин Украины, который в соответствии с Конституцией Украины имеет право голоса на выборах. В статье 70 Конституции указано, что право голоса на выборах и референдумах имеют граждане Украины, достигшие на день их проведения 18 лет.
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