УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Украинцев заставят заплатить новый налог за огород: когда и сколько

7 декабря 2021, 08:49
Прослушать новость
Остановить

Владельцам землей сельхозназначения придется платить новые налоги.

земля, поле, фермеры
Для украинских крестьян придумали новый налог / УНИАН

В Украине владельцам землей сельхозназначения придется платить новые налоги. Собственники земельных паев должны уплачивать минимальный налог.

Такие новации содержатся в утвержденном Верховной Радой законопроекте № 5600.

Сколько украинцы заплатят за огород

В соответствии с документом, собственники земельных паев должны уплачивать минимальный налог в 1,5 тысячи гривен за каждый гектар.

Если земельный участок находится в пределах населенного пункта, в частности в городе, и его размер составляет 50 соток (0,5 гектара), собственник также обязан уплатить налог, но в фиксированном размере.

Налоги придется платить также, если участок расположен не в черте города, то есть фактически за огород, даже если человек выращивает на нем продукцию исключительно для собственного потребления и не продает ее на рынке.

Реклама

Исходя из нынешней оценки стоимости земли, в течение льготного периода крестьяне будут платить приблизительно 1200 грн с гектара, а в последующем — около 1500 грн с гектара.

Когда вводят новое налогообложение

Новый налог впервые будет начислен в 2023 году за 2022 год. Первые два года будет действовать льготный период, в течение которого налог составит 4% от оценочной стоимости земли, а затем повысится до 5%.

Правда, закон также отменил мораторий на индексацию денежной оценки земли, что может привести к повышению ее стоимости и, соответственно, увеличению размера минимального налогового обязательства, рассказал Фактам кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Крестьян вынуждают продавать землю?

Эксперт говорит, что для многих селян введение минимального налогового обязательства приведет к существенному увеличению расходов, ведь новый налог увеличивает платежи практически в 10 раз. Для многих крестьян выращивать продукцию станет просто не выгодно. Данный законопроект вынудит многих из них продать землю.

"Эти изменения в Налоговый кодекс можно рассматривать как своего рода дополнение к открытию рынка земли. Повышение налогов приведет к появлению сотен тысяч безземельных крестьян, лишенных средств к существованию, и вымиранию сел", - добавил Хмелевский.

Ранее сообщалось о том, что в Украине вводятся новые законодательные правила, которые существенно меняют размер акцизной ставки на алкогольные напитки, а также саму систему ее расчета.

В этой связи стоит ждать существенного роста цен на алкогольные напитки.

Читайте еще:

viber
налоги новости Умани
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцев заставят заплатить новый налог за огород: когда и сколько». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 7 декабря 2021: Ракам – волнение, Скорпионам – большие тратыГороскоп на сегодня 7 декабря 2021: Ракам – волнение, Скорпионам – большие траты Гороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется тугоГороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется туго Украину атакует снежный "Армагеддон": когда и где ждать удара непогодыУкраину атакует снежный "Армагеддон": когда и где ждать удара непогоды Отвергнутый Холостячкой Огневич Дмитрий Шевченко впервые высказался о ее решенииОтвергнутый Холостячкой Огневич Дмитрий Шевченко впервые высказался о ее решении Принесут беду и даже смерть: никогда не дарите эти вещи на Новый год 2022Принесут беду и даже смерть: никогда не дарите эти вещи на Новый год 2022
09:03

Гороскоп на сегодня 7 декабря 2021: Ракам – волнение, Скорпионам – большие траты

09:03

После разговора с Путиным Байден позвонит Зеленскому - Офис президента

09:00

Немецкий "светофор": чего ждать от новой коалиции в Германии?

08:49

Украинцев заставят заплатить новый налог за огород: когда и сколькоВидео

08:26

Коронавирус в Украине 7 декабря: суточное число заболевших снизилось до 8,6 тысячи

Реклама
08:22

Путин - циничный прагматик и будет пугать Европу войсками, пока она не сдастсямнение

08:06

США отправят войска в Восточную Европу в случае атаки России на Украину — AFP

07:56

Риск вторжения РФ: Украина просит больше вооружений, лидеры Европы выступили за переговорыВидео

07:34

В Одессе подростки ради шутки подмешали 14-летней девочке антисептик в колу, она попала в больницуВидео

07:13

Киев и 8 областей вышли из "красной" зоны: новые правила карантинаВидео

07:05

Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день святой Екатерины и как не попасть в бедуВидео

06:30

Гороскоп на 2022 год: какие опасности и возможности принесет год ТиграВидео

06:27

Острые заявления и шаг к санкциям: к чему приведут обвинения Лукашенкомнение

06:01

Самый нежный новогодний маникюр 2022, который будет радовать глаз и греть душуФото

05:50

Тяжелым больным COVID-19 может потребоваться 5 лет на восстановление, – врач

05:41

Эти овощи ни в коем случае нельзя есть сырыми: диетолог озвучила список

05:40

Вкуснейшая закуска с хрустящей булочкой: готовить всего 10 минутВидео

05:10

Без трусов, без лифчика, без фотошопа: экс-ВИА Гра шокировала фанатов полной обнаженкой

04:50

Зима опоздала: синоптик дал "ледяной" прогноз и назвал сроки похолоданияВидео

03:46

Безысходность может подтолкнуть Путина к новой горячей войне против Украины - правозащитник

Реклама
03:45

Санта Димопулос в прозрачном боди пикантно оголила сочные ягодицы

03:35

С днем ангела Екатерины: поздравления, милые открытки и картинки имениннице

03:30

Украинский спутник отправят в космос в США: известна дата запускаФото

02:54

Как ускорить Wi-Fi на смартфонах Xiaomi: простой и действенный лайфхак

02:43

Ученые назвали самый полезный овощ

01:56

Доллар ушел в отрыв: эксперт оценил сценарий резкой девальвацииВидео

01:05

Диетолог рассказала, как отметить новогодние праздники без вреда для фигурыВидео

06 декабря, понедельник
23:57

Жена скандального экс-нардепа Лещенко вновь сыграет сет в Москве

23:43

Приносит в дом ссоры и беды: выбросите эту посуду прямо сейчасВидео

23:27

Новый год к нам мчится: Минздрав дал важные рекомендации на праздникиВидео

23:01

В Житомире в водоеме нашли мертвыми двух пропавших студентовВидео

22:35

Зеленский согласовал позиции с Блинкеном перед саммитом Байдена и Путина

22:19

На Украину надвигается ледяной "Армагеддон"Видео

22:08

Евровидение-2022: первая страна представила своего участника и песнюВидео

21:36

Киев переходит в "желтую зону": правила работы транспорта и ТРЦ

21:18

Возвращались домой с похорон: в Житомирской области в жутком ДТП погибли отец с сыновьямиВидео

20:37

Появился список сетей АЗС с худшим качеством топлива - СМИВидео

20:37

Гороскоп на 2022 год для Льва: невероятное везение, удачное замужество и лучшие дниВидео

20:28

Байден проведет важные переговоры с Зеленским 7 декабряВидео

20:06

Тело пролежало неделю: на Хмельнитчине произошло жуткое убийство 41-летней женщины

Реклама
19:58

США составили "чертовски агрессивный" пакет санкций против России - CNN

19:47

В Хмельницкой области невестка заколотила до смерти шваброй свекровьВидео

19:36

У королевы Елизаветы II произошло гореВидео

19:35

Зеленский отмечает годовщину создания ВСУ: онлайн-трансляцияВидео

19:28

Леся Никитюк показала себя без белья

19:27

Если завтра войнамнение

19:19

Ляшко сам себя вакцинировалВидео

19:00

Минздрав закупил вакцину от гриппа для некоторых граждан: кто получит дозуВидео

18:35

Ясько заявила о "фармакологической пытке" над СаакашвилиВидео

18:33

Переговоры Байдена с Путиным: в Кремле выдвинули условие по УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять