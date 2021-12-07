Украинцев заставят заплатить новый налог за огород: когда и сколько

Для украинских крестьян придумали новый налог / УНИАН

В Украине владельцам землей сельхозназначения придется платить новые налоги. Собственники земельных паев должны уплачивать минимальный налог.

Такие новации содержатся в утвержденном Верховной Радой законопроекте № 5600.

Сколько украинцы заплатят за огород

В соответствии с документом, собственники земельных паев должны уплачивать минимальный налог в 1,5 тысячи гривен за каждый гектар.

Если земельный участок находится в пределах населенного пункта, в частности в городе, и его размер составляет 50 соток (0,5 гектара), собственник также обязан уплатить налог, но в фиксированном размере.

Налоги придется платить также, если участок расположен не в черте города, то есть фактически за огород, даже если человек выращивает на нем продукцию исключительно для собственного потребления и не продает ее на рынке.

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Исходя из нынешней оценки стоимости земли, в течение льготного периода крестьяне будут платить приблизительно 1200 грн с гектара, а в последующем — около 1500 грн с гектара.

Когда вводят новое налогообложение

Новый налог впервые будет начислен в 2023 году за 2022 год. Первые два года будет действовать льготный период, в течение которого налог составит 4% от оценочной стоимости земли, а затем повысится до 5%.

Правда, закон также отменил мораторий на индексацию денежной оценки земли, что может привести к повышению ее стоимости и, соответственно, увеличению размера минимального налогового обязательства, рассказал Фактам кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Крестьян вынуждают продавать землю?

Эксперт говорит, что для многих селян введение минимального налогового обязательства приведет к существенному увеличению расходов, ведь новый налог увеличивает платежи практически в 10 раз. Для многих крестьян выращивать продукцию станет просто не выгодно. Данный законопроект вынудит многих из них продать землю.

"Эти изменения в Налоговый кодекс можно рассматривать как своего рода дополнение к открытию рынка земли. Повышение налогов приведет к появлению сотен тысяч безземельных крестьян, лишенных средств к существованию, и вымиранию сел", - добавил Хмелевский.

Ранее сообщалось о том, что в Украине вводятся новые законодательные правила, которые существенно меняют размер акцизной ставки на алкогольные напитки, а также саму систему ее расчета.

В этой связи стоит ждать существенного роста цен на алкогольные напитки.

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