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В ВСУ дали детальную инструкцию по борьбе с российскими оккупантами для украинцев

26 февраля 2022, 18:30

Офицеры из украинской армии дали детальные рекомендации для жителей Украины - по поводу того, как именно правильно нужно вести борьбу с русскими оккупантами.

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В ВСУ дали детальную инструкцию по борьбе с российскими оккупантами для украинцев / ua.depositphotos.com

Украинские военнослужащие опубликовали для украинцев детальную инструкцию по поводу того, как те могут и должны бороться с российскими оккупантами. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице Сухопутных войск ВСУ в социальной сети Facebook.

"1. Если увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Сделайте все необходимое, чтобы они не прошли. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот, любой способ подойдет. Нет топлива - нет техники.

2. Если видите, что колонна зашла в лесополосу - валите деревья, блокируйте также, не дайте им выйти.

3. Если знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100 % что это враг, не жалейте лес, сожгите его ‒ новый вырастет на костях оккупанта.

4. У кого в наличии эскалаторы, обкапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас!

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5. Вниманию владельцев оружия с оптическим прицелом, не обязательно в открытую идти на врага, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее ‒ по обстановке.

6. Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг ‒ нет. Если спрашивают, где находимся ‒ проявите фантазию, дезинформируйте врага.

7. Все слышали про метки, которые делают диверсанты на зданиях, вблизи важных объектов и тому подобное. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте любым образом.

8. Если есть информация, что враг на подходе, поджигайте солому, шины в больших количествах, черный дым дезинформирует, у врага сложится мнение, что населенный пункт уже обстрелян. Это поможет выиграть немного времени", ‒ говорится в тексте.

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Напомним, ранее сообщалось, что полномасштабное вторжение России в Украину уже привело к гибели 198 людей, среди них — трое детей.

"По оперативным данным, от рук захватчиков имеем 198 погибших, из них — 3 детей, 1115 раненых, среди которых 33 ребенка", - написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Автор: Егор Бунин
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ВСУ российское вторжение новости Украины
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