ВСУ захватили командира танкового батальона РФ

Украинские войска захватили в плен командира танкового батальона РФ 35-й мотострелковой бригады город Олейск. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Кто нападает на Украину: командир танкового батальона 35-й мотострелковой бригады г. Олейска Центрального военного округа армии РФ майор Щеткин Леонид Петрович.Выпускник Казанского военного танкового училища", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он женат, имеет двоих детей. Танк Щеткина был подбит ВСУ, а он чудом остался в живых.

Напомним, два диверсанта РФ были взяты в плен украинскими войсками.

"В районе Коблево взяты в плен два диверсанта, они уже дают показания соответствующей службе", - говорится в сообщении.

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