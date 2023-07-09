УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В ВСУ рассказали, какой позывной у Валерия Залужного

Мария Тупик
9 июля 2023, 18:09 обновлено 9 июля, 18:12
200
А одна из пользователей Сети придумала, что главнокомандующий ВСУ в гражданской жизни имеет позывной "Бог".
Валерий Залужный
Валерий Залужный / Коллаж Главред, фото Офис президента, скриншот

Полковник Вооруженный сил Украины Анатолий Штефан утверждает, что у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного позывной "Волонтер".

"Кто не знает, позывной главкома Валерий Залужный "Волонтер". Думаю, что не нужно разъяснять почему. Слава Украине и ее воинам", — говорится в сообщении.

Пользователи Фейсбука в восторге от позывного Залужного. Они отмечают, что "Волонтер" наиболее подходящий позывной для Залужного.

видео дня

А одна из пользователей Сети придумала, что главнокомандующий ВСУ в гражданской жизни имеет позывной "Бог".

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный прокомментировал ситуацию вокруг контрнаступления ВСУ.

В интервью американскому изданию The Washington Post он подчеркнул, что его "бесят" комментарии о "медленном" наступлении ВСУ.

"Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью", — отметил украинский военачальник.

Читайте также:

Анатолий Штефан Валерий Залужный
Реклама

Главное за день

Украину могут взять в НАТО до окончания войны – бывший советник главы Пентагона

Украину могут взять в НАТО до окончания войны – бывший советник главы Пентагона

18:18 Мир
Путин уволил Герасимова после бунта Пригожина - Daily Mail

Путин уволил Герасимова после бунта Пригожина - Daily Mail

17:47 Политика
Заминированные поля и редуты войск РФ: в WSJ узнали, как идет наступление ВСУ

Заминированные поля и редуты войск РФ: в WSJ узнали, как идет наступление ВСУ

17:19 Мир
Все главные новости

Последние новости

18:39

"За что ребята гибнут": блогерша Верба похвасталась новой машиной за 10 млн грн

18:18

Украину могут взять в НАТО до окончания войны – бывший советник главы Пентагона

18:09

В ВСУ рассказали, какой позывной у Валерия Залужного

17:47

Путин уволил Герасимова после бунта Пригожина - Daily Mail

17:30

Выпали все волосы и стал лысым: в РФ рассказали о болезни Филиппа Киркорова

ФСБ осенью может устроить переворот, кастинг преемника Путина уже стартовал – ЗолотарёвФСБ осенью может устроить переворот, кастинг преемника Путина уже стартовал – Золотарёв
17:22

"Валюха из Сватов" грязно выругалась в адрес Анны Кошмал

17:19

Заминированные поля и редуты войск РФ: в WSJ узнали, как идет наступление ВСУ

16:43

Россия продолжает минировать Запорожскую АЭС и срочно отправила туда Росгвардию

16:29

Убийца техники или спасительное средство: можно ли чистить стиралку лимонной кислотой

Реклама
16:29

Война в Украине может заморозиться осенью и появится дефицит оружия - ЗолотаревВидео

16:08

Ошеломляют добротой: 3 знака зодиака, у которых большое сердце

16:06

Все в черном дыму: в Киеве мощный пожар на АЗС, много пострадавшихФотоВидео

15:54

Украина будет "тонуть": синоптик предупредил об атаке мощных ливней с градом и шквалами

15:54

Крах башен Кремля: эксперт назвал 4 региона, которые могут пойти на бунт в РФ

15:44

"Право на отсрочку кардинально изменилось": кого могут повторно мобилизовать

15:39

Впервые за год: Гайтана появилась в соцсетях, и показала дочь и мужа

15:26

Удивительное влияние на организм: чем полезна вода с имбирем

15:04

Никто даже не узнал: Байден в трусах с черепашками разгуливал по пляжу в США

14:51

Украина договорилась о сокращении пути в НАТО, Путина надо дожимать – Кулеба

14:36

Другого языка не понимают: у Зеленского рассказали, зачем Украине кассетные боеприпасы

Реклама
14:28

Возле Крымского моста были взрывы: оккупанты полностью перекрыли движениеВидео

14:05

Неожиданное применение бальзама для губ: как избавиться от мозолей летом

13:58

Поставили десятки Patriot и NASAMS: НАТО накачивает Вильнюс оружием перед саммитом – Reuters

13:54

Готовят ловушку: РФ убрала все носители "Калибров" из Черного, Азовского и Средиземного морей

13:46

Евровидение-2024: где и когда состоится песенный конкурс

13:40

Пропагандистка Захарова выдала абсурдное заявление о ЗАЭС и обвинила Украину

13:30

Зачем хозяйки добавляют черный перец в стиральную машину перед ее запуском

13:02

Они первыми разлетаются со стола: просто улетная закуска из помидор - рецептВидео

12:41

Конец спорам: как на самом деле правильно вешать туалетную бумагу

12:37

Почему 10 июля нельзя подбирать деньги: приметы и строгие запреты

12:36

Польша тайно передала Украине около десяти вертолетов - WSJ

12:16

Дорофеева эмоционально отреагировала на фото "из ЗАГСа" - виноват Дантес

12:10

Президент Польши Дуда тайно приехал в Украину и оказался в неожиданном местеФото

12:04

"Посыпится, как шашечки домино": фронт оккупантов может упасть в 3 случаях – ЗолотаревВидео

11:32

ВСУ мощно пошли вперед: оккупанты в Бахмуте оказались в ловушке - СырскийВидео

11:19

Перерасчет пенсий в июле 2023 года: кто может получить до 1000 гривен

11:18

"Будут горящие города": астролог предупредила о лютом месяце для Украины - прогноз

11:03

Гороскоп на завтра 10 июля 2023: Овнам – долгожданная покупка, Весам - деньги

10:48

"Мы такие одни в мире": Резников назвал главный аргумент, почему Украина вступит в НАТО

09:51

К Leopard 2, Panzerhaubitze и Puma: Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для Украины

Реклама
09:49

"Уничтожать только оккупантов": в ВСУ рассказали, как будут бить кассетными боеприпасами

09:06

Что выдадут венгерские комбинаторы и Москва на саммите НАТОмнение

08:51

Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии Украины: что о нем известно

08:46

"Уже не вторая армия мира": Резников заинтриговал анонсом новых "жестов доброй воли" РФ

08:11

"Боятся войны": Германия хочет заблокировать заявку Украины на членство в НАТО - СМИ

07:42

РФ за 500 дней войны не достигла в Украине ни одной запланированной цели – ISW

07:10

Загадка для самых сообразительных: нужно найти ключ на сложном рисунке

06:58

Оборонное планирование сегодня: почему это очень важно и в чем сложностьмнение

06:40

Что означает загадочное слово "лимар": Авраменко дал неожиданное объяснениеВидео

05:12

Начнется полоса неудач: почему нельзя праздновать день рождения заранее

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять