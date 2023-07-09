В ВСУ рассказали, какой позывной у Валерия Залужного

Полковник Вооруженный сил Украины Анатолий Штефан утверждает, что у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного позывной "Волонтер".
"Кто не знает, позывной главкома Валерий Залужный "Волонтер". Думаю, что не нужно разъяснять почему. Слава Украине и ее воинам", — говорится в сообщении.
Пользователи Фейсбука в восторге от позывного Залужного. Они отмечают, что "Волонтер" наиболее подходящий позывной для Залужного.
А одна из пользователей Сети придумала, что главнокомандующий ВСУ в гражданской жизни имеет позывной "Бог".
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный прокомментировал ситуацию вокруг контрнаступления ВСУ.
В интервью американскому изданию The Washington Post он подчеркнул, что его "бесят" комментарии о "медленном" наступлении ВСУ.
"Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью", — отметил украинский военачальник.
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