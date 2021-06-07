В женских лосинах, балетках и перчатках: копы поймали священника УПЦ МП в необычном облачении

На Волыни копы нашли на дороге священника в женской одежде / УНИАН

В Волынской области на Ковельской трассе возле дороги вблизи Рожища полицейские обнаружили мужчину в женской одежде и одноразовых перчатках. Оказалось, что это священник одного из храмов УПЦ (МП) Копачевской общины.

Об инциденте, который произошел несколько дней назад, сообщило издание Район. Рожище со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что внимание полицейских привлек стоявший возле дороги автомобиль. Недалеко от авто правоохранители обнаружили мужчину – он был в лосинах, женской кофте и балетках, на руках – одноразовые печатки. Также при нем обнаружили пакет с его собственной одеждой.

Мужчина не смог объяснить, что делает в таком виде возле дороги. По его словам, он вышел из авто якобы "по нужде". Рассказывать, кто он и где живет, мужчина также отказался. Сначала он сослался на конфиденциальность этой информации, а потом отметил, что "у каждого есть свои тайны".

Издание опубликовало видео с боди-камер полицейских:

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