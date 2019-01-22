Скандал в Винницкой области: священник УПЦ МП выгнал из церкви дочь бойца АТО

За дочь вступился отец, который является воином АТО.
В Винницкой области в церкви во время крещения новорожденного произошел скандал со священником Московского патриархата.
В Бершади священнослужитель УПЦ МП выгнал из церкви девушку, которая крестилась в УГКЦ и молилась на украинском языке.
Девушку пригласили стать крестной матерью, однако священник, услышав, что она молится на украинском и крестилась в УГКЦ, заявил, что она не может находиться в храме.
При этом за дочь вступился отец, который является воином АТО. Мужчина утверждал, что его дочь в свое время крестили в том же храме.
Отметим, что в Сети появилось видео, на котором запечатлен скандал и "разборки" со священником.
Напомним, ранее на Винниччине разгорелся скандал из-за ПЦУ.