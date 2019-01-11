"Симеон – Иуда, Москва – наша родина": на Винниччине разгорелся скандал из-за ПЦУ

В Винницкой области произршел церковный скандал / mama.ua

В селе Лукашовка Винницкой области прихожане выступили против священника УПЦ МП и заблокировали дверь в храм.

Уже в ближайшую субботу в селе должно состояться собрание, на котором люди будут голосовать, какой патриархат им нужен.

"Я приехал, а в храм зайти не могу, как нормальный человек – заменен замок, а через алтарь заблокированы двери", – пожаловался батюшка Федор Расторгуев.

Как рассказали местные жители, дверь просто заблокировали, чтобы воры ничего не унесли, сообщает ТСН.

"У нас практически 80% молодежи, и все село за новую украинскую церковь. А здесь собирается 20 бабушек, которых батюшка настраивает, что Симеон – Иуда, что Москва – наша родина", – рассказала кассир храма Светлана Ибер.

На Винниччине в общей сложности 320 приходов Московского патриархата, из них 20 уже перешли в автокефальную церковь, еще минимум о 10 известно, что они готовятся к присоединению.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.