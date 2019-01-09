В ближайших числах: волонтер допустил подготовку РФ убийства одиозного священника УПЦ МП

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Россия в качестве провокации может устранить "священника УПЦ МП, который является одиозной личностью".

Такое мнение высказал волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай в эфире телеканала "Прямой".

"Это может быть, например, теракт относительно людей из церкви. Они могут подорвать церковь или некого священника. РФ уже совершала ряд убийств. Они так убили Вороненкова. Также они могут поступить со священником УПЦ МП, который является одиозной личностью. РФ делает это для того, чтобы потом в убийстве обвинить праворадикальные или националистические силы Украины", - предположил Гай.

При этом он не уточнил, о каком именно священнике идет речь. Волонтер допускает, что провокация может состояться в четверг, 10 января, в Святогорской лавре (Святогорск, Донецкая область).

"Сейчас стоит вопрос ближайших чисел. 10 января возможен сбор в Святогорской лавре, которая лаврой никогда не была, а это Янукович самовольно предоставил ей такой статус. И все боятся, чтобы не было какого-то кровопролития", - отметил он.

По словам волонтера, Россия может использовать в своих диверсиях различные методы.

"Это могут быть, например, акты вандализма, чтобы усилить напряжение в обществе. Например, испортить какие-то памятники архитектуры", - полагает он.

Ранее сообщалось, что Новоайдарский райсуд Луганской области заочно приговорил к шести годам лишения свободы священника Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).