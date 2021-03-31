"Валить из страны": Нардеп из СН испугалась доклада о войсках РФ возле Украины

Анна Колесник / УНИАН

Нардеп от Слуги народа (политсилы президента Зеленского) Анна Колесник в сессионном зале в переписке через смартфон озвучила желание покинуть Украину - из-за угрозы нападения российских войск. Об этом сообщает портал Буквы со ссылкой на фотографии переписки народной избранницы.

Во время заседания парламента Анна Колесник переписывалась с абонентом по имени Стас. Она ему написала, что слушает выступление главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, который говорил нардепам о серьезной концентрации российских войск возле украинских границ.

"Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", ‒ написала Колесник.

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