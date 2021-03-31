"Валить из страны": Нардеп из СН испугалась доклада о войсках РФ возле Украины

Нардеп от президентской партии Анна Колесник прямо в зале Рады поделилась в мессенджере со своим собеседником паническими планами об отъезде из Украины.
Нардеп от Слуги народа (политсилы президента Зеленского) Анна Колесник в сессионном зале в переписке через смартфон озвучила желание покинуть Украину - из-за угрозы нападения российских войск. Об этом сообщает портал Буквы со ссылкой на фотографии переписки народной избранницы.
Во время заседания парламента Анна Колесник переписывалась с абонентом по имени Стас. Она ему написала, что слушает выступление главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, который говорил нардепам о серьезной концентрации российских войск возле украинских границ.
"Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", ‒ написала Колесник.
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Российские войска вокруг Украины:
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
- Обучение своих войск Кремль планируют проводить в Брянске, Воронежской области, а также во временно оккупированном Крыму.
- "Мы понимаем, что кроме 28 батальонных тактических групп, которые уже несколько лет находятся у наших восточных границ, мы ориентировочно считаем, что они увеличатся еще на 25 батальонных тактических групп", - сказал Хомчак.
Автор: Дмитрий Видоменко