Вертолет загорелся и рухнул в поле в Николаевской области: пилот и его помощник погибли

Вертолет загорелся и рухнул в поле в Николаевской области / ГСЧС

В Николаевской области утром в субботу, 17 июля, разбился вертолет Ми-2. В результате авиакатастрофы погибли два человека – пилот и его помощник.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 17 июля в 5:46 на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре вертолета частного агропредприятия, который попал в авиакатастрофу и упал на поле возле села Зайвое.

Во время полета на борту вертолета находились два человека – пилот и его помощник. В результате катастрофы они погибли.

Сейчас сотрудники ГСЧС в Николаевской области и работники полиции пытаются установить все обстоятельства аварии Ми-2.

О причинах чрезвычайного происшествия пока не сообщается.

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Вертолет загорелся и рухнул в поле в Николаевской области / ГСЧС

Ранее в курортном поселке Грибовка Одесской области пилот вертолета снес туристический кемпинг, расположенный на пляже, и едва не покалечил туристов.

Как сообщила свидетельница посадки, она с семьей разложила на пляже палатку и в этот момент на гору начал садиться вертолет.