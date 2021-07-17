Вертолет загорелся и рухнул в поле в Николаевской области: пилот и его помощник погибли

Во время полета на борту вертолета находились два человека – пилот и его помощник. В результате катастрофы они погибли.
В Николаевской области утром в субботу, 17 июля, разбился вертолет Ми-2. В результате авиакатастрофы погибли два человека – пилот и его помощник.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 17 июля в 5:46 на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре вертолета частного агропредприятия, который попал в авиакатастрофу и упал на поле возле села Зайвое.
Во время полета на борту вертолета находились два человека – пилот и его помощник. В результате катастрофы они погибли.
Сейчас сотрудники ГСЧС в Николаевской области и работники полиции пытаются установить все обстоятельства аварии Ми-2.
О причинах чрезвычайного происшествия пока не сообщается.
Ранее в курортном поселке Грибовка Одесской области пилот вертолета снес туристический кемпинг, расположенный на пляже, и едва не покалечил туристов.
Как сообщила свидетельница посадки, она с семьей разложила на пляже палатку и в этот момент на гору начал садиться вертолет.