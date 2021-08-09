Во Львове возле входа в кофейне постелили флаг "ДНР"

Кофейню "Кава мілітарі" 8 августа открыли два ветерана - Игорь Флерко и Ростислав Грицкив.
Во Львове возле недавно открывшейся кофейни "Кава мілітарі" при входе вместо коврика лежит флаг так называемой Донецкой народной республики.
Фото появилось в Telegram-канале Останній блокпост.
"Кофейня во Львове. Флаг фейковой республики именно там, где и должен быть, и используется по назначению", - говорится в сообщении.
Коврик с флагом "ДНР" лежит у кофейни на улице Городецкой, 23.
Известно, что кофейню 8 августа открыли два ветерана Игорь Флерко и Ростислав Грицкив. Покупатели делают заказ, стоя на флаге "ДНР".
Как сообщал Главред, в субботу, 7 августа, молодой житель из Мариуполя поджег флаг Украины и выложил это на свою страницу в Instagram. Но уже буквально через несколько часов извинился за содеянное.
Автор: Анна Багрий