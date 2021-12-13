Во Львове взорвался жилой дом: пострадало 3 людей

После взрыва дом загорелся.
Во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар.
Как сообщает ГСЧС в понедельник, 13 декабря, сообщение о взрыве поступило спасателям в 17:35. Было указано, что громкий хлопок случился по улице Замарстыновской, 28.
По предварительным данным специалистов экстренных служб, взорвался бытовой газ в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома, который и спровоцировал пожар.
"В 17:55 пожар локализован. В 18:22 - ликвидирован. Подразделениями ГСЧС спасены 3 жителя. Пострадали 3 человека, которые с ожогами средней степени тяжести госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении.
В итоге, взрыв разрушил межкомнатную перегородку, а огонь - деревянное перекрытие в квартире между вторым и третьим этажами.
Ликвидировали пожар 20 человек и четыре единицы техники.
Напомним, ранее в селе Солонка близ Львова вспыхнули складские помещения. Спасатели почти два часа работали над локализацией возгорания.
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