Во Львове взорвался жилой дом: пострадало 3 людей

Взрыв в квартире Львова / ГСЧС

Во Львове прогремел взрыв в жилом доме. После этого в помещении вспыхнул пожар.

Как сообщает ГСЧС в понедельник, 13 декабря, сообщение о взрыве поступило спасателям в 17:35. Было указано, что громкий хлопок случился по улице Замарстыновской, 28.

По предварительным данным специалистов экстренных служб, взорвался бытовой газ в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома, который и спровоцировал пожар.

"В 17:55 пожар локализован. В 18:22 - ликвидирован. Подразделениями ГСЧС спасены 3 жителя. Пострадали 3 человека, которые с ожогами средней степени тяжести госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении.

В итоге, взрыв разрушил межкомнатную перегородку, а огонь - деревянное перекрытие в квартире между вторым и третьим этажами.

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Ликвидировали пожар 20 человек и четыре единицы техники.

Напомним, ранее в селе Солонка близ Львова вспыхнули складские помещения. Спасатели почти два часа работали над локализацией возгорания.

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