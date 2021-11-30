Во Львове масштабный пожар: вспыхнули склады

По предварительным данным, жертв пожара нет.
В селе Солонка близ Львова, во вторник, 30 ноября, вспыхнули складские помещения.
Как говорится в сообщении ГСЧС во Львовской области, спасатели почти два часа работали над локализацией возгорания.
Отмечается, что огонь вспыхнул на складских помещениях по улице Жировская, 20 в 16:03. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. И в 18:03 пожар был ликвидирован с помощью 24 спасателей и 6 единиц спецтехники.
"Из-за сильного задымления пожарные работают в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения", - сказано в сообщении.
Между тем, по предварительным данным, погибших и пострадавших от огня нет.
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