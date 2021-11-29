На Бурштынской ТЭС прогремел взрыв, пострадали пять человек

Взрыв и пожар произошли из-за разгерметизации трубы на одном из энергоблоков.
На Бурштынской теплоэлектростанции в Ивано-Франковской области произошел взрыв. Причиной этого стала разгерметизация экранной 60-миллиметровой трубы на котле седьмого энергоблока.
Сообщение о взрыве спасатели получили накануне вечером, отмечает пресс-служба ГСЧС.
"28 ноября в 22:12 к спасателям поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о том, что произошел взрыв на БуТЕС. По информации, на котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм", – говорится в сообщении.
Работники станции остановили седьмой энергоблок и вместо него ввели в работу четвертый.
Из-за взрыва произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла. В ГСЧС отмечают, что в результате два работника станции получили ожоги. Пострадавших госпитализировали. При этом в приемном отделении Бурштынской Центральной городской больницы сообщают о пяти госпитализированных работниках ТЭС.
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