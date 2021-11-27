В Новой Одессе прогремел взрыв в многоэтажке, разрушены два этажа дома

Взрыв в Новой Одессе произошел 27 ноября / Фото facebook.com/mykoda

Утром в субботу, 27 ноября, в панельной многоэтажке в Новой Одессе в Николаевской области произошел взрыв бытового газа.

Из-за взрыва разрушились четвертый и пятый этажи пятиэтажного дома, всего в здании шесть подъездов, сообщили ГУ ГосЧС.

Пресс-секретарь ведомства Ильяна Пацюк в комментарии Суспільному рассказала, что два человека заблокированы на пятом этаже.

"Насчет других пострадавших информация уточняется. Разрушены две квартиры", — рассказала она.

На месте работают 20 спасателей, 5 единиц техники и медики.

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Ситуацию прокомментировал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким. По его словам, на место происшествия выехали его заместитель Игорь Кузьмин и глава районной администрации Игорь Мухарский.

Как сообщал Главред, в марте в городе Боярка Киевской области прогремел мощный взрыв. Погиб один человек. При этом пострадали ближайшие дома (у людей снесло заборы и повыбивало окна), четыре автомобиля и линии электропередач.