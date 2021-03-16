"Тело разметало на 300 метров": появились подробности жуткого взрыва в Боярке

Факт смерти человека уже подтвердили в полиции Киевской области.
В ночь на 16 марта, около четырех часов утра, в городе Боярка Киевской области прогремел мощный взрыв. Сообщается о смерти одного человека.
При этом пострадали ближайшие дома (у людей снесло заборы и повыбивало окна), четыре автомобиля и линии электропередач.
Взрыв был настолько громкий, что его слышали жители другого района города. Причина взрывы в Боярке пока не установлена: что именно сдетонировало, выясняет следствие.
"Погиб мужчина – его тело разлетелось на 200-300 метров. Прямо на огороды и улицу. На месте сейчас около 50 человек работают", – цитирует издание Страна местного жителя.
Факт смерти человека уже подтвердили в полиции Киевской области.
"По результатам осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, от взрыва, вероятно, пострадал один человек. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – отмечается в сообщении.
Следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, взрывотехники и кинологи уже расследуют происшествие. К расследованию присоединились и прокуроры Фастовского окружной прокуратуры.
В это время коммунальщики восстанавливают электроснабжение, а также занимаются ликвидацией последствий взрыва.
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