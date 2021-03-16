"Тело разметало на 300 метров": появились подробности жуткого взрыва в Боярке

Взрыв в Боярке унес жизнь человека, пострадали дома: фото, видео / Полиция Киевской области

В ночь на 16 марта, около четырех часов утра, в городе Боярка Киевской области прогремел мощный взрыв. Сообщается о смерти одного человека.

При этом пострадали ближайшие дома (у людей снесло заборы и повыбивало окна), четыре автомобиля и линии электропередач.

Взрыв был настолько громкий, что его слышали жители другого района города. Причина взрывы в Боярке пока не установлена: что именно сдетонировало, выясняет следствие.

"Погиб мужчина – его тело разлетелось на 200-300 метров. Прямо на огороды и улицу. На месте сейчас около 50 человек работают", – цитирует издание Страна местного жителя.

Факт смерти человека уже подтвердили в полиции Киевской области.

"По результатам осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, от взрыва, вероятно, пострадал один человек. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – отмечается в сообщении.

Взрыв в Боярке унес жизнь человека, пострадали дома: фото, видео / Полиция Киевской области

Следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, взрывотехники и кинологи уже расследуют происшествие. К расследованию присоединились и прокуроры Фастовского окружной прокуратуры.

В это время коммунальщики восстанавливают электроснабжение, а также занимаются ликвидацией последствий взрыва.

Новости по теме: