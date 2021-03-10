В курортном городе Украины из-за взрыва погибли два человека

Сегодня в Бердянске произошел взрыв – сработало взрывное устройство, выяснили полицейские.
В среду, 10 марта, в Бердянске Запорожской области в одном из многоэтажных домов в квартире произошел взрыв, погибли двое мужчин, пострадала женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Взрыв в Бердянске случился на ул. Волонтеров, правоохранители узнали об инциденте около 09:40, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Запорожье.
Правоохранители выяснили, что в жилье сработало неизвестное взрывное устройство.
По сведениям полиции, жертвы взрыва в квартире – ее жители – мужчины в возрасте 50 и 60 лет, а пострадала 49-летняя женщина.
Взрыв прогремел по адресу ул. Волонтеров, 156 на седьмом этаже девятиэтажки, сообщает Бердянск 24.
- Справка. В Украине Бердянск – это морской, климатический и грязевой курорт государственного значения, пишет Википедия.
- Город также является административным центром Бердянского района Запорожской области. В Государственной службе статистики выяснили, что по состоянию на 1 января 2019 года в Бердянске население составляло 113 512 человек.
Автор: Екатерина Присяжнюк