В курортном городе Украины из-за взрыва погибли два человека

В Бердянске в результате взрыва погибли двое мужчин / brd24.com

В среду, 10 марта, в Бердянске Запорожской области в одном из многоэтажных домов в квартире произошел взрыв, погибли двое мужчин, пострадала женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Взрыв в Бердянске случился на ул. Волонтеров, правоохранители узнали об инциденте около 09:40, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Запорожье.

Правоохранители выяснили, что в жилье сработало неизвестное взрывное устройство.

По сведениям полиции, жертвы взрыва в квартире – ее жители – мужчины в возрасте 50 и 60 лет, а пострадала 49-летняя женщина.

Взрыв прогремел по адресу ул. Волонтеров, 156 на седьмом этаже девятиэтажки, сообщает Бердянск 24.

В Бердянске в результате взрыва погибли двое мужчин / brd24.com