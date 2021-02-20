В Дрогобыче разорвавшаяся в руках граната убила двоих, есть пострадавшая

Пострадавшая женщина госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.
В Дрогобыче Львовской области вечером, 20 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что у подъезда одного из домов на улице Стрыйской произошел взрыв, в результате есть погибшие.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, на месте происшествия правоохранители установили, что в результате взрыва погибли двое местных жителей возрастом 37 и 40 лет. Кроме того, в результате взрыва телесные повреждения получила женщина - она госпитализирована.
"Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Дрогобычской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают личность травмированной женщины и все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook рассказал подробности взрыва в Дрогобыче.
"Мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Как говорят соседи, мужчины дружили. Недавно вместе вернулись с заработков в Польше. Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках. Оба мужчины погибли на месте", - написал он в Facebook.
По словам Геращенко, женщина в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями госпитализирована в больницу.
- Напомним, ранее в Киеве в Соломенском районе взрыв унес жизнь сотрудника радиорынка Виктора, которому было почти 50 лет.
- У погибшего осталась жена, с которой у него были непростые отношения, и трое детей.
- По некоторым сведениям, возможная причина взрыва – ссора с супругой.