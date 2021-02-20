В Дрогобыче разорвавшаяся в руках граната убила двоих, есть пострадавшая

В Дрогобыче граната взорвалась возле жилого дома / 03244 com.ua

В Дрогобыче Львовской области вечером, 20 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что у подъезда одного из домов на улице Стрыйской произошел взрыв, в результате есть погибшие.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, на месте происшествия правоохранители установили, что в результате взрыва погибли двое местных жителей возрастом 37 и 40 лет. Кроме того, в результате взрыва телесные повреждения получила женщина - она госпитализирована.

"Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Дрогобычской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают личность травмированной женщины и все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

/ npu.gov.ua

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook рассказал подробности взрыва в Дрогобыче.

"Мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Как говорят соседи, мужчины дружили. Недавно вместе вернулись с заработков в Польше. Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках. Оба мужчины погибли на месте", - написал он в Facebook.

/ npu.gov.ua

По словам Геращенко, женщина в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями госпитализирована в больницу.