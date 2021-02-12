Смертельный взрыв в Киеве: СМИ узнали имя жертвы и возможную причину

В Киеве в результате взрыва погиб мужчина по имени Виктор, работавший на радиорынке, выяснили журналисты / Скриншот

Взрыв в Киеве сегодня – в пятницу, 12 февраля, в Соломенском районе унес жизнь сотрудника радиорынка Виктора, которому было почти 50 лет.

У погибшего осталась жена, с которой у него были непростые отношения, и трое детей, выяснил корреспондент ТСН у друзей жертвы.

По сведения телеканала Украина 24, возможная причина взрыва – ссора с супругой.

"…мужчина сидел на детской площадке... несколько детей и взрослых находились на ней, но он попросил всех отойти, и после того прогремел взрыв…", – рассказали очевидцы подробности трагедии.

Журналисты также узнали, что у Виктора несколько лет назад трагически погиб старший сын.