Смертельный взрыв в Киеве: СМИ узнали имя жертвы и возможную причину

Журналисты выяснили подробности взрыва в Киеве.
Взрыв в Киеве сегодня – в пятницу, 12 февраля, в Соломенском районе унес жизнь сотрудника радиорынка Виктора, которому было почти 50 лет.
У погибшего осталась жена, с которой у него были непростые отношения, и трое детей, выяснил корреспондент ТСН у друзей жертвы.
По сведения телеканала Украина 24, возможная причина взрыва – ссора с супругой.
"…мужчина сидел на детской площадке... несколько детей и взрослых находились на ней, но он попросил всех отойти, и после того прогремел взрыв…", – рассказали очевидцы подробности трагедии.
Журналисты также узнали, что у Виктора несколько лет назад трагически погиб старший сын.
- Ранее стало известно, что в Киеве произошел взрыв возле детской площадки, расположенной по адресу Чоколовский бульвар, 37 (Соломенский район). По сведениям полиции, в результате инцидента погиб мужчина, 1971 года рождения.
- СМИ писали, что мужчина, по предварительным сведениям, подорвал себя гранатой.
Автор: Екатерина Присяжнюк