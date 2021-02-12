В Киеве у детской площадки мужчина подорвал себя гранатой – СМИ

В Киеве в результате взрыва погиб мужчина, выяснили журналисты / УНИАН

В Соломенском районе Киева в пятницу, 12 февраля, прогремел взрыв, на месте происшествия скончался мужчина.

Взрыв в Киеве произошел по адресу Чоколовский бульвар, 37, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

По предварительным сведения, мужчина подорвал себя гранатой возле детской площадки.

"На месте работают правоохранители. Информация уточняется", – отмечается в сообщении.

На странице Поліція Києва в Fb отмечается, что взрыв произошел возле детской площадки. Правоохранители узнали об инциденте в 15:00.

"На месте взрыва обнаружено тело местного жителя, 1971 года рождения. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение взорвавшегося предмета, а также обстоятельства…", – добавили в ведомстве.