Стало известно о третьей жертве взрыва гранаты в Дрогобыче

В результате взрыва гранаты в Дрогобыче погибли трое / УНИАН

Во Львове умерла 37-летняя Наталья Здебская, которая получила тяжелые ранения в результате взрыва в Дрогобыче, который произошел 20 февраля.

Как пишет 03244.com.ua, пострадавшую после взрыва перевезли из Дрогобыча в реанимацию одной из больниц Львова.

Здебской сделали несколько операций и планировали дальнейшие операционные вмешательства.

Взрывом пострадавшей пробило легкое, желудок, были повреждены другие внутренние органы. Кроме того, осколки гранаты "застряли практически по всему телу, наделали проблем с глазом".

Наталья Здебская умерла в реанимации / 03244.com.ua

У Здебской сиротами остались шестилетняя дочь и 15-летний сын. Отец детей и муж Натальи погиб в момент взрыва гранаты.

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Взрыв гранаты в Дрогобыче: