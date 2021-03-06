Стало известно о третьей жертве взрыва гранаты в Дрогобыче

Наталье Здебской сделали несколько операций и планировали дальнейшие операционные вмешательства.
Во Львове умерла 37-летняя Наталья Здебская, которая получила тяжелые ранения в результате взрыва в Дрогобыче, который произошел 20 февраля.
Как пишет 03244.com.ua, пострадавшую после взрыва перевезли из Дрогобыча в реанимацию одной из больниц Львова.
Здебской сделали несколько операций и планировали дальнейшие операционные вмешательства.
Взрывом пострадавшей пробило легкое, желудок, были повреждены другие внутренние органы. Кроме того, осколки гранаты "застряли практически по всему телу, наделали проблем с глазом".
У Здебской сиротами остались шестилетняя дочь и 15-летний сын. Отец детей и муж Натальи погиб в момент взрыва гранаты.
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Взрыв гранаты в Дрогобыче:
- В Дрогобыче Львовской области вечером, 20 февраля у подъезда одного из домов на улице Стрыйской произошел взрыв.
- На месте происшествия правоохранители установили, что в результате взрыва погибли двое местных жителей возрастом 37 и 40 лет.
- В результате взрыва телесные повреждения получила женщина - она была госпитализирована.
- В МВД уточнили, что мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Они недавно вместе вернулись с заработков в Польше.
Автор: Алексей Тычина