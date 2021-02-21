Во Львове вор замуровался в снег, скрываясь от полиции после кражи

Двое злоумышленников сняли с автомобиля деталь, стоимость которой оценивается в 50 тысяч гривен.
Предполагаемый вор во Львове в попытке скрыться от сотрудников полиции замуровался в снегу. Полиция искала его в течение 10 минут и обнаружила злоумышленника под деревом в одном из местных парков. У мужчины изъяли пакетик с порошкообразным веществом, сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области в Facebook.
Инцидент произошел около 7 утра. Патрульным полицейским поступил сигнал о том, что на проспекте Красной Калины у автомобиля марки Mazda присели двое неизвестных лиц. Сотрудники полиции отправились на место происшествия. Злоумышленники, увидев полицейских, пытались убежать.
Одного подозреваемого в краже задержать удалось сразу, однако чтобы найти второго полицейским пришлось отправить на поиски. Спустя 10 минут возможного вора нашли в парке под деревом – скрываясь от правоохранителей, он закопался в снегу. У него обнаружили пакетик с порошком.
Отмечается, что двое деятелей успели украсть с транспортного средства дорогостоящую деталь, стоимость которой оценивается в 40-50 тысяч гривен.
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