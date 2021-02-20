Во Львове рухнувшие с крыш глыбы льда и снега разбили несколько авто

В результате ЧП во Львове пострадали сразу четыре автомобиля.
Во Львове куски льда и снега, которые упали с крыш домов, повредили сразу несколько автомобилей.
Как сообщили в патрульные полиции города, в результате ЧП пострадали сразу четыре автомобиля, передает Depo.Львов.
"Внимание! Только в центре, за пол дня, снег с крыш упал на четыре автомобиля. Это те случаи, в которых вызвали патрульных. Призываем, по возможности, перепарковать свои транспортные средства, ведь при плюсовой температуре, происходят оползни снега и падения сосулек с крыш ", - говорится в сообщении.
Среди пострадавших и автомобиль такси в центре города К счастью, обошлось без пострадавших.
Как уточняет ресурс Варта1, происшествия случились в субботу, 20 февраля.
На улице Ивана Франко на машину с крыши упал снег, движение трамваев было остановлено.
Также, снег упал на авто такси на улице Князя Романа, уточняется в сообщении.
Температурные качели в Украине:
- В ближайшие дни температура в Украине будет колебаться от -17° до существенного потепления, рассказали в Укргидрометцентре.
- В воскресенье, 21 февраля, в большинстве западных и центральных областей Украины будет облачно с прояснениями, прогнозируют синоптики. Температура будет от -8° до +4°.