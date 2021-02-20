Во Львове рухнувшие с крыш глыбы льда и снега разбили несколько авто

Во Львове авто стали жертвами рухнувших глыб льда / patrol.police.gov.ua

Во Львове куски льда и снега, которые упали с крыш домов, повредили сразу несколько автомобилей.

Как сообщили в патрульные полиции города, в результате ЧП пострадали сразу четыре автомобиля, передает Depo.Львов.

"Внимание! Только в центре, за пол дня, снег с крыш упал на четыре автомобиля. Это те случаи, в которых вызвали патрульных. Призываем, по возможности, перепарковать свои транспортные средства, ведь при плюсовой температуре, происходят оползни снега и падения сосулек с крыш ", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших и автомобиль такси в центре города К счастью, обошлось без пострадавших.

/ varta1.com.ua

Как уточняет ресурс Варта1, происшествия случились в субботу, 20 февраля.

/ varta1.com.ua

На улице Ивана Франко на машину с крыши упал снег, движение трамваев было остановлено.

Также, снег упал на авто такси на улице Князя Романа, уточняется в сообщении.

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