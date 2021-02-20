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Украинцев предупредили о возвращении морозов и назвали даты

20 февраля 2021, 15:22
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В скором времени в Украину вернутся морозы, сообщил Николай Кульбида.

зима, мороз
В Украине прогнозируют снижение температуры / УНИАН

В ближайшие дни температура в Украине будет колебаться от -17° до существенного потепления, рассказали в Укргидрометцентре.

В воскресенье, 21 февраля, в большинстве западных и центральных областей Украины будет облачно с прояснениями, прогнозируют синоптики. Температура будет от -8° до +4°. Однако, в восточных областях прогнозируется снег. Столбик термометра опустится до -8°. В Киеве будет облачно, но без осадков. Температура от -3° до +3°.

В свою очередь руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил о том, что после 20 февраля в Украину вернутся морозы.

Теплая погода задержится в Украине несколько дней, а в течение двух недель температура незначительно будет колебаться, однако погода будет оставаться зимней, сообщил он Радио Свобода.

Читайте такжеВ Украине лютые морозы отступят перед резким вторжением теплого воздуха – синоптик"Мы ждем в течение ближайших трех, даже четырех дней повышение температуры, причем очень существенное, а затем небольшое снижение, которое будет продолжаться и в дальнейшем таким образом, что ночные температуры будут составлять от 5 до 10 градусов мороза, а дневные - от 0 до 5 градусов мороза. На юге и западе Украины они будут достигать положительных значений", - предупредил синоптик Укргидрометеоцентра.

Резкий перепад температуры он объяснил изменениями в глобальном климате.

Прогноз погоды на 21 февраля / meteo.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине после сильных морозов на выходных резко потеплеет и придет оттепель.

С 20 февраля морозы начнут ослабевать, а 21-22 февраля, температура воздуха продолжит подниматься, прогнозируют синоптики.

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