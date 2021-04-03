В Киеве взлетел в воздух гараж-СТО, под завалами оказались автомобили

В результате инцидента разрушен гаражный бокс, повреждены заборы и стены соседних домов. Причины взрыва установит следствие.
В столице в результате мощного взрыва газа был полностью разрушен автомобильный гараж с достроенным вторым этажем, сообщает dtp.kiev.ua в субботу, 3 апреля.
Как сообщают в полиции, при взрыве никто не пострадал.
"На спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на территории частного дома на улице Карла Маркса прогремел взрыв… В результате инцидента разрушен гаражный бокс, повреждены заборы и стены соседних домов. По предварительной информации взрыв произошел при установке газового оборудования", - говорится в сообщении.
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В результате взрыва гараж был уничтожен полностью и частично поврежден соседний жилой дом и летнюю кухню. Пожарные сразу приступили к разборке конструкций и поиску пострадавших.
По информации владелицы гаража, в помещении, которое обрушилось, никого не было. К месту происшествия направляется кран для того, чтобы поднять плиты перекрытия и окончательно убедиться, что там никого нет. На месте происшествия задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления, а также 3 единицы техники и 17 человек спасателей КГГА.
Причины возникновения данного события установит следствие.
Взрыв в Боярке - о чем ранее писал Главред:
- Мощный взрыв в Боярке произошел около четырех часов утра 16 марта. СМИ писали, что в результате взрыва погиб мужчина – его тело разорвало, и фрагменты разлетелись на 200-300 метров.
- Взрывом также повреждены четыре автомобиля, линия электропередач и трансформаторная подстанция.
- После инцидента начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство. За убийство одного человека в нашей стране могут присудить от 7 до 15 лет лишения свободы.
- Взрыв в Боярке – в городе, который находится под Киевом, привел к гибели жителя столицы – погиб 35-летний мужчина.