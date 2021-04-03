В Киеве взлетел в воздух гараж-СТО, под завалами оказались автомобили

В Киеве прогремел мощный взрыв

В столице в результате мощного взрыва газа был полностью разрушен автомобильный гараж с достроенным вторым этажем, сообщает dtp.kiev.ua в субботу, 3 апреля.

Как сообщают в полиции, при взрыве никто не пострадал.

"На спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на территории частного дома на улице Карла Маркса прогремел взрыв… В результате инцидента разрушен гаражный бокс, повреждены заборы и стены соседних домов. По предварительной информации взрыв произошел при установке газового оборудования", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМощный взрыв в Боярке: стало известно, кто погиб

В результате взрыва гараж был уничтожен полностью и частично поврежден соседний жилой дом и летнюю кухню. Пожарные сразу приступили к разборке конструкций и поиску пострадавших.

По информации владелицы гаража, в помещении, которое обрушилось, никого не было. К месту происшествия направляется кран для того, чтобы поднять плиты перекрытия и окончательно убедиться, что там никого нет. На месте происшествия задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления, а также 3 единицы техники и 17 человек спасателей КГГА.

Причины возникновения данного события установит следствие.

Взрыв в Боярке - о чем ранее писал Главред: