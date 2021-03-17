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Мощный взрыв в Боярке: стало известно, кто погиб

17 марта 2021, 12:15
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В Боярке в результате взрыва погиб не местный житель.

В Боярке в результате взрыва погиб житель столицы
В результате взрыва в Боярке погиб житель Киева / Полиция Киевской области

Взрыв в Боярке – в городе, который находится под Киевом, привел к гибели жителя столицы – погиб 35-летний мужчина.

Взрыв прогремел на одной из улиц города, в частности повреждены заборы и окна пяти домов, говорится на странице Київська обласна прокуратура в Facebook.

"Следствием установлено, что... на одной из улиц г. Боярка произошел взрыв, в результате которого погиб 35-летний житель г. Киев", – отмечается в сообщении.

В прокуратуре не сообщили, почему произошел взрыв, и не назвали версии инцидента.

  • Напомним, мощный взрыв в Боярке произошел около четырех часов утра 16 марта. СМИ писали, что в результате взрыва погиб мужчина – его тело разорвало, и фрагменты разлетелись на 200-300 метров.
  • Взрывом также повреждены четыре автомобиля, линия электропередач и трансформаторная подстанция.
  • После инцидента начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство. За убийство одного человека в нашей стране могут присудить от 7 до 15 лет лишения свободы.

Справка. Боярка – это город в Киевской области, который входит в Фастовский район, пишет Википедия.

В городе есть одноименная железнодорожная станция. Из Киева в Боярку на электричке можно доехать приблизительно за полчаса.

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