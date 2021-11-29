Отопление не включили и грелись духовкой: почему произошел взрыв в многоэтажке в Новой Одессе

27 ноября в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа на последнем этаже / Фото t.me/dsns_telegram

Утром в субботу, 27 ноября, в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Эпицентр взрыва был на верхнем этаже — в квартире пожилых супругов. Они погибли сразу. Также жертвой взрыва стала женщина, которая жила этажом ниже. Еще четырех человек вытаскивали из-под завалов спасатели, одного из них с травмами доставили в больницу. Умер еще один пожилой мужчина в соседнем подъезде – у него не выдержало сердце.

Житель дома Юрий Колос, которого вытащили из-под завалов и госпитализировали, на момент взрыва был в квартире вместе с женой. Женщине повезло – она находилась в дальней комнате и не пострадала. Он же стоял в коридоре, передает ТСН.

Мужчина получил тяжелые ожоги головы и лица, открытый перелом левого предплечья, многочисленные ссадины.

"От взрыва меня отбросило к входной двери. Эпицентр взрыва находился у соседей на пятом этаже, на кухне. Они отопление не включили, а грелись духовкой. Видимо, ее задуло, собрался газ и...", — рассказал пострадавший.

За несколько минут до взрыва из дома вышла Светлана Колос. Она приходила сюда навестить родителей. Обломки стен после взрыва летели ей прямо в спину. Вместе с мужем женщина бросилась спасать родителей, но добраться до квартиры по лестничной клетке уже было невозможно.

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Завалы пятиэтажки спасатели разбирали двое суток подряд. Вечером в воскресенье, 28 ноября, были завершены поисковые работы, больше пострадавших в доме нет.

Пока что жители многоэтажки в Новой Одессе расселились у родственников. В общежитие, которое предложили местные власти, идти никто не захотел. Жителям второго и третьего подъезда разрешили забрать из квартир вещи первой необходимости и документы.

Жители второго подъезда говорят, что боятся возвращаться в свои дома. Говорят, у них в квартирах, граничащих с первым подъездом, появились трещины. По мнению жильцов, дом аварийный, людям нужно новое жилье.

Всего в трех подъездах пятиэтажки 30 квартир. Будут ли сносить этот дом, решит экспертиза. Если дом будут сносить, то люди получат компенсацию, чтобы они смогли приобрести равноценное жилье. Но когда это произойдет – пока неизвестно.

Пока что экспертная комиссия говорит, что третий подъезд пригоден для проживания. Туда уже дали свет.

29 ноября дом обследуют газовики, после чего решат, когда и кто сможет вернуться в свою квартиру.

Как сообщал Главред, в марте в городе Боярка Киевской области прогремел мощный взрыв. Погиб один человек. При этом пострадали ближайшие дома (у людей снесло заборы и повыбивало окна), четыре автомобиля и линии электропередач.