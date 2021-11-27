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В Новой Одессе рванул газ в многоэтажке: пострадали как минимум три человека

27 ноября 2021, 13:09
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Разрушены квартиры на двух этажах жилого дома. На четвертом этаже возможно находится женщина, проживавшая сама. Спасатели эвакуировали 50 человек.

  • Взрыв в Новой Одессе
    Взрыв в Новой Одессе Фото t.me/dsns_telegram
  • Взрыв в Новой Одессе
    Взрыв в Новой Одессе Фото t.me/dsns_telegram
  • Взрыв в Новой Одессе
    Взрыв в Новой Одессе Фото t.me/dsns_telegram
  • Взрыв в Новой Одессе
    Взрыв в Новой Одессе Фото t.me/dsns_telegram
  • Взрыв в Новой Одессе
    Взрыв в Новой Одессе Фото t.me/dsns_telegram
  • Взрыв в Новой Одессе
    Взрыв в Новой Одессе Фото t.me/dsns_telegram

В субботу, 27 ноября, в 09:20 в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа на последнем этаже. По информации спасателей, разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.

По предварительным данным, пострадали три человека. Их передали медикам. У одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, два человека находятся в шоковом состоянии, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Из поврежденного подъезда эвакуировали 50 человек. По данным Нацполиции, в квартире на четвертом этаже возможно находится женщина, проживавшая сама.

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Информацию о жертвах и пострадавших еще уточняют.

Спасатели с помощью крана продолжают проводить аварийно-спасательные работы по демонтажу поврежденных конструкций дома и поиску пострадавших.

Всего привлечены 116 человек и 27 единиц техники: спасатели, кинологические расчеты, психологи ГосЧС, Национальная полиция, облгаз, облэнерго. Создан резерв сил и техники.

Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям. На месте работает штаб по ликвидации последствий ЧП.

Как сообщал Главред, в марте в городе Боярка Киевской области прогремел мощный взрыв. Погиб один человек. При этом пострадали ближайшие дома (у людей снесло заборы и повыбивало окна), четыре автомобиля и линии электропередач.

viber
Николаевская область взрыв
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