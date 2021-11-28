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Взрыв дома в Новой Одессе: под завалами нашли еще одного погибшего

28 ноября 2021, 07:52
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Спасатели рассказали, что из дома проведена эвакуация 54 человек.

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Взрыв дома в Новой Одессе: под завалами нашли тело еще одного погибшего / Фото t.me/dsns_telegram

Из-под завала на месте взрыва в доме в Новой Одессе спасатели извлекли тело еще одного погибшего. Пострадали три человека.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что один из пострадавших с переломом предплечья был госпитализирован, двое находятся в шоковом состоянии, после обследования они от госпитализации отказались.

Также уточняется, что из дома проведена эвакуация 54 человек.

"В настоящее время подразделениями ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана) продолжаются работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома и поиску возможных 2 заблокированных лиц с привлечением кинологической группы", - добавили в ведомстве.

Взрыв в Новой Одессе

В субботу, 27 ноября, в 09:20 в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа на последнем этаже. По информации спасателей, разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.

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Вечером 27 ноября на месте взрыва спасатели деблокировали тело женщины из квартиры. Медики констатировали ее смерть.

Кроме того, умер ранее эвакуированный из соседнего подъезда мужчина, сообщила пресс-служба Николаевской ОГА. "По предварительным данным, один человек погиб (пожилой мужчина, которого эвакуировали из соседнего подъезда). Вероятная причина – остановка сердца на фоне сердечно-сосудистой недостаточности", - говорится в сообщении.

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Николаевская область взрыв
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