Мощный взрыв на Николаевщине: под завалами жилого дома нашли женщину без сознания

Спасатели ищут людей, которые могут находиться под завалами.
В городе Новая Одесса Николаевской области на месте взрыва в жилом доме нашли тело женщины без сознания.
Спасатели обнаружили пострадавшую на 4 этаже во время проведения демонтажных работ, сообщает пресс-центр ГСЧС.
"По состоянию на 13: 00 на месте взрыва в жилом доме в ходе демонтажа разрушенных элементов дома обнаружено тело женщины без сознания из квартиры на 4 этаже", - говорится в сообщении.
Спасатели ищут пострадавших
Спасатели ищут трех человек, которые могут находиться под завалами, сообщил заместитель начальника ГУ ГСЧС в Николаевской области Михаил Гриб, передает Укринформ.
"Сейчас мы принимаем меры по поиску трех человек, которые, по данным местных органов власти, жили в этом подъезде. Судьба их пока неизвестна. Мы привлекали кинологов, но живых людей под завалами пока служебные собаки не обнаружили", - сказал Гриб.
Он также отметил, что трех человек спасли из уцелевшей квартиры на 5-м этаже. Спасатели добрались до них через крышу дома, потому что ступеньки между 4-м и 5-м этажами разрушены. Пострадавшие сейчас в больнице с травмами разной степени тяжести.
Взрыв в Новой Одессе
В субботу, 27 ноября, в 09:20 в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа на последнем этаже. По информации спасателей, разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.
По предварительным данным, пострадали три человека. Их передали медикам. У одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, два человека находятся в шоковом состоянии, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Из поврежденного подъезда эвакуировали 50 человек. По данным Нацполиции, в квартире на четвертом этаже возможно находится женщина, проживавшая сама.
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