УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мощный взрыв на Николаевщине: под завалами жилого дома нашли женщину без сознания

27 ноября 2021, 14:27
Прослушать новость
Остановить

Спасатели ищут людей, которые могут находиться под завалами.

1638010407-2943.jpg
В Новой Одессе произошел взрыв в жилом доме / Фото t.me/dsns_telegram

В городе Новая Одесса Николаевской области на месте взрыва в жилом доме нашли тело женщины без сознания.

Спасатели обнаружили пострадавшую на 4 этаже во время проведения демонтажных работ, сообщает пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 13: 00 на месте взрыва в жилом доме в ходе демонтажа разрушенных элементов дома обнаружено тело женщины без сознания из квартиры на 4 этаже", - говорится в сообщении.

Спасатели ищут пострадавших

Спасатели ищут трех человек, которые могут находиться под завалами, сообщил заместитель начальника ГУ ГСЧС в Николаевской области Михаил Гриб, передает Укринформ.

"Сейчас мы принимаем меры по поиску трех человек, которые, по данным местных органов власти, жили в этом подъезде. Судьба их пока неизвестна. Мы привлекали кинологов, но живых людей под завалами пока служебные собаки не обнаружили", - сказал Гриб.

Реклама

Он также отметил, что трех человек спасли из уцелевшей квартиры на 5-м этаже. Спасатели добрались до них через крышу дома, потому что ступеньки между 4-м и 5-м этажами разрушены. Пострадавшие сейчас в больнице с травмами разной степени тяжести.

Взрыв в Новой Одессе

В субботу, 27 ноября, в 09:20 в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа на последнем этаже. По информации спасателей, разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.

По предварительным данным, пострадали три человека. Их передали медикам. У одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, два человека находятся в шоковом состоянии, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Из поврежденного подъезда эвакуировали 50 человек. По данным Нацполиции, в квартире на четвертом этаже возможно находится женщина, проживавшая сама.

Читайте еще:

viber
Николаевская область взрыв
Сейчас вы просматриваете новость «Мощный взрыв на Николаевщине: под завалами жилого дома нашли женщину без сознания». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год ТиграВосточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачуНовый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу Топ-3 знака зодиака, которым Новый год 2022 принесет головокружительные перемены в жизниТоп-3 знака зодиака, которым Новый год 2022 принесет головокружительные перемены в жизни Зацветет даже палка: как приготовить суперотвар для комнатных растений из того, что есть под рукойЗацветет даже палка: как приготовить суперотвар для комнатных растений из того, что есть под рукой Кому нельзя есть капусту - комментарий эндокринологаКому нельзя есть капусту - комментарий эндокринолога
14:28

В моду на 2022 год входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздник

14:27

Мощный взрыв на Николаевщине: под завалами жилого дома нашли женщину без сознанияВидео

14:22

Метели, аномальная температура и гололед: синоптики дали прогноз погоды на декабрь

14:12

Супермаркеты в Украине накручивают до небес цены на популярный продукт

14:08

Южноафриканская мутация коронавируса "Омикрон" добралась до Чехии и Германии

Реклама
13:46

Триумф, признание и большие деньги: прогноз на картах Таро для Скорпионов на декабрь 2021Видео

13:31

Когда день матери 2022 в Украине: дата и традиции праздника

13:29

Украинке пришлось "гасить" кредит, который она не просила: в ПриватБанке назвали это благодарностью

13:24

В Кривом Роге трамвай врезался в маршрутку, а та влетела в подростка на "зебре"Видео

13:18

Попробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкуснымВидео

13:09

В Новой Одессе рванул газ в многоэтажке: пострадали как минимум три человекаФотоВидео

13:00

Гороскоп на завтра 28 ноября 2021: Девам – сплетни, Стрельцам – убытки, Водолеям – ссорыВидео

12:50

Раскол Батькивщины и домашние хлопоты: астролог составил гороскоп Юлии Тимошенко

12:48

НАТО не будет воевать за Украину в случае вторжения России, но угрожает Кремлю последствиямиВидео

12:23

Приостановка военной помощи Украине: в WSJ выяснили, как США будут реагировать на агрессию Кремля

11:52

"Такой же опасный, как Эбола": во Всемирной медицинской ассоциации забили тревогу из-за "Омикрона"Видео

11:43

Киевлянин незаконно взводит пентхаус на крыше 18-этажки: люди в шокеВидео

11:10

В Новой Одессе прогремел взрыв в многоэтажке, разрушены два этажа домаВидео

10:55

В супермаркете АТБ в Киеве охранники и покупатель устроили лютую драку из-за маскиВидео

10:39

В Черкассах 3-летний мальчик получил ожоги головы во время операцииВидео

Реклама
10:00

Смертельное ДТП в Харькове: водитель фуры был под действием наркотиковВидео

09:45

У Украины есть шанс сделать сильный ход, чтобы защитить страну от военного вторжения РФ – эксперт

09:35

День памяти жертв Голодомора 2021: дата, история и мероприятия

09:25

Вещи, которые женщина должна отпустить до Нового года

09:14

Перед новым годом в Украине взлетят цены на продукты: что подорожает больше всего

09:10

Запад и Россия против нового закона по Донбассу и Крыму: Зеленский предупредил Украину об опасностиВидео

08:39

В Каменском Таврия влетела в пешеходов, погибли 35-летняя женщина и ее маленький сын

08:30

Тайны карпатских мольфаров и природное волшебство: что покажут в новом выпуске Мандруй Україною з Дмитром КомаровимВидео

08:22

Коронавирус в Украине 27 ноября немного утих: 14 тыс. новых зараженных и менее 600 смертейВидео

08:21

Гороскоп на сегодня 27 ноября 2021: Девам – коварство женщины, Скорпионам – невероятное везениеВидео

08:01

Moderna заявила о создании новой версии вакцины против опасного штамма коронавируса "Омикрон"Видео

07:45

Произошло то, чего Москва всегда бояласьмнение

07:23

"Меня это волнует": Байден отреагировал на слова Зеленского о госпереворотеВидео

07:10

Военная операция ВСУ по Донбассу – не сценарий для Украины: Зеленский назвал главную цель КиеваВидео

06:28

Курс гривны: каких сюрпризов ждать под ёлочкумнение

05:28

Зацветет даже палка: как приготовить суперотвар для комнатных растений из того, что есть под рукой

05:28

Зеленский пока не готов идти на второй президентский срокВидео

05:05

Как пить, чтобы не болела голова: встречаем Новогодние праздники и корпоративы без похмелья

04:44

Фитнес-тренер рассказал, неправильное употребление какого фрукта ведет к набору веса

04:16

Как использовать старые вещи с пользой: 7 креативных идей

Реклама
03:54

Любовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встречаВидео

03:37

Улететь за копейки: 10 лайфхаков, как найти и купить дешевые авиабилеты

03:15

Оля Полякова растаяла в страстных объятиях Олега Винника: "Отныне у нас большая любовь с Олегом"

02:53

Погода на выходные: потепление будет не единственным сюрпризом для украинцев в конце ноябряВидео

02:34

Катя Осадчая в одном полотенце показала мокрые изгибы упругого тела

02:14

Рейтинг Зеленского падает: политолог спрогнозировал, есть ли шансы у президента "выплыть"

01:52

Самые лучшие идеи для оформления прихожей: как сделать узкий коридор просторным и практичным

01:34

Что будет с телом, если каждый день есть лимон - пояснение диетолога

00:51

Приметы на 27 ноября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в бедуВидео

26 ноября, пятница
23:56

Гордон пожалел Зеленского на шоу у ШустераВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять