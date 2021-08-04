Военного, который избил танцора Дорофеевой, выгнали из УГО

УДО уволило своего сотрудника

В среду, 4 августа, руководство Управления государственной охраны (УГО) Украины уволило своего сотрудника, которого подозревают в избиении танцора шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой. В УГО также осудили поступок военного, пишет пресс-служба организации.

Сегодня состоялось служебное совещание по действиям военнослужащего.

По его итогам было принято решение уволить сотрудника из рядов УГО.

"Мы осуждаем такие агрессивные акты и считает недопустимым совершение таких позорных поступков", - добавили в управлении.

Там подчеркнули, что принципиальная позиция руководства УГО заключается в том, что в управлении не должны служить военные, которые нарушают принципы морали развитого общества.

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Избиение танцора Нади Дорофеевой - о чем ранее писал Главред:

В Киеве жестоко избили танцовщика Надежды Дорофеевой. Ему провели трепанацию черепа и ввели в медикаментозный сон.

На видео, которое появилось в Сети видно, как мужчина ударил Евгения, и тот упал.

Евгения (пострадавшего) собирались вывести из медикаментозной комы днем 2 августа, но пока что он остается в том же состоянии.

Днем 2 августа Прокуратура Киева сообщила о том, что задержала сотрудника УГО, который избил танцора Нади Дорофеевой, но подчеркнула, что его нельзя назвать виновным, пока это не доказано в суде.