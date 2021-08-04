Военного, который избил танцора Дорофеевой, выгнали из УГО

Сегодня состоялось служебное совещание по действиям военнослужащего. По его итогам было принято решение уволить сотрудника из рядов УГО.
В среду, 4 августа, руководство Управления государственной охраны (УГО) Украины уволило своего сотрудника, которого подозревают в избиении танцора шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой. В УГО также осудили поступок военного, пишет пресс-служба организации.
Сегодня состоялось служебное совещание по действиям военнослужащего.
По его итогам было принято решение уволить сотрудника из рядов УГО.
"Мы осуждаем такие агрессивные акты и считает недопустимым совершение таких позорных поступков", - добавили в управлении.
Там подчеркнули, что принципиальная позиция руководства УГО заключается в том, что в управлении не должны служить военные, которые нарушают принципы морали развитого общества.
Избиение танцора Нади Дорофеевой - о чем ранее писал Главред:
В Киеве жестоко избили танцовщика Надежды Дорофеевой. Ему провели трепанацию черепа и ввели в медикаментозный сон.
На видео, которое появилось в Сети видно, как мужчина ударил Евгения, и тот упал.
Евгения (пострадавшего) собирались вывести из медикаментозной комы днем 2 августа, но пока что он остается в том же состоянии.
Днем 2 августа Прокуратура Киева сообщила о том, что задержала сотрудника УГО, который избил танцора Нади Дорофеевой, но подчеркнула, что его нельзя назвать виновным, пока это не доказано в суде.