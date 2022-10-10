Военный эксперт назвал вероятные сроки подготовки нового массированного удара РФ

РФ нанесла ракетный удар по Киеву / Facebook/UA.National.Police

Массированный ракетный удар по Украине в понедельник, 10 октября, скорее всего, был максимумом, который может показать РФ, заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Это, можно сказать, пик их огневого воздействия", - подчеркнул он в интервью УНИАН.

По его мнению, накануне РФ, ударив по Запорожью, готовилась к массированной атаке.

"Они примерно увидели как срабатывают системы противовоздушной обороны, а дальше произошла перестройка и уточнение целей. Сегодня они выдали максимум из того, что могли. Еще такие волны могут повториться, но не больше чем та, которая была. Это может быть и вечером сегодня, и в течение ночи. Для того чтобы летчики сели, подготовились к дальнейшему взлету, перезарядились по ракетам. На это надо как минимум полдня", - добавил Свитан.

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявлял, что по состоянию на 8:45 известно о 8 погибших и 24 травмированных в результате обстрела в Шевченковском районе Киева.

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