УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Военный эксперт назвал вероятные сроки подготовки нового массированного удара РФ

10 октября 2022, 21:12

РФ выдала максимум из того, что могла, уверен Роман Свитан.

ракетный удар, киев
РФ нанесла ракетный удар по Киеву / Facebook/UA.National.Police

Массированный ракетный удар по Украине в понедельник, 10 октября, скорее всего, был максимумом, который может показать РФ, заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Это, можно сказать, пик их огневого воздействия", - подчеркнул он в интервью УНИАН.

По его мнению, накануне РФ, ударив по Запорожью, готовилась к массированной атаке.

"Они примерно увидели как срабатывают системы противовоздушной обороны, а дальше произошла перестройка и уточнение целей. Сегодня они выдали максимум из того, что могли. Еще такие волны могут повториться, но не больше чем та, которая была. Это может быть и вечером сегодня, и в течение ночи. Для того чтобы летчики сели, подготовились к дальнейшему взлету, перезарядились по ракетам. На это надо как минимум полдня", - добавил Свитан.

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявлял, что по состоянию на 8:45 известно о 8 погибших и 24 травмированных в результате обстрела в Шевченковском районе Киева.

Читайте еще:

война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:02

Вся страна была в огне: Залужный показал карту ракетных атак России на Украину

21:55

Армия РФ терпит позорное поражение: Лобода показала доказательство

21:41

"Никаких переговоров про Украину": Данилов приструнил Турцию за инициативу переговоров РФ с ЗападомВидео

21:23

"Это точно не конец": астролог предупредила о массовых разрушения на этой неделеВидео

21:18

"Мой дух сильнее ракет": Нина Матвиенко опубликовала трогательную речь в траурный для Украины деньВидео

Реклама
21:12

Военный эксперт назвал вероятные сроки подготовки нового массированного удара РФВидео

21:10

Тодоренко впервые показала младшего сына МираВидео

21:00

Россия задействовала неприкосновенный запас ракет, террор может длиться 2-3 дня - КоваленкоВидео

20:32

Мороз будет "щипать": синоптик рассказала, когда в Украине резко похолодаетВидео

20:29

Двуглавый орел и пропагандистская решка: молчунья Жанна Бадоева объявилась на русском ТВ

20:29

Ракетный террор РФ: Байден обвинил Путина в зверствах и предупредил о расплатеВидео

20:15

Генсек ООН "глубоко шокирован" гибелью людей и падением десятков ракет на украинские городаВидео

20:10

Приметы на 12 октября: какие 4 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть счастливымВидео

19:51

Массовая ракетная атака на Киев: появились подробности о серьезных разрушенияхВидео

19:33

Оккупантов загнали в ловушку: ВСУ уничтожили вражескую БМП вместе с экипажемВидео

19:28

Эксперт предрек России раскол до конца года: появился новый прогноз

19:25

"Все цели поражены": в РФ радуются массовому ракетному обстрелу УкраиныВидео

19:18

"Не так много осталось ракет": Данилов рассказал о безысходности ПутинаВидео

18:59

"Только начало": российский политолог предупредил о новых массированных атаках РФВидео

18:39

Таролог спрогнозировала, когда может закончиться войнаВидео

Реклама
18:37

"Наверно, много трупов": в Крыму прогремели взрывы в районе военного городка РФВидео

18:27

Путин наметил полное уничтожение энергоструктуры Украины до зимы - политологВидео

18:18

Кто бережет береженого: 8 признаков, что ваш ангел-хранитель рядом

17:58

Фонд Притулы и Стерненко за 4 часа собрали 116 млн гривен на месть за обстрел УкраиныВидео

17:54

Сердце разбито: Ротару отреагировала на ракетный обстрел Украины

17:52

СБУ объявила главного "клоуна" Кремля Медведева в международный розыскВидео

17:50

Ребенок остался круглой сиротой: ракета РФ в центре Киева убила мать 5-летнего мальчикаВидео

17:26

Как киевские "гопники" у россиян БТР отжимали: Жданов рассказал историю первых дней войны

17:25

Путин боится переворота: в Москве начались облавы на военных — The MirrorВидео

17:20

"Иди на": Кароль отправила Собчак в известном направлении

17:19

Приметы на 11 октября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

17:06

Летел бомбить Украину: в Ростовской области рухнул военный самолет Су-25, ракеты взорвались в полеВидео

16:59

"Забрасывать города ракетами": в разведке объяснили массированный удар РФ по УкраинеВидео

16:53

Вместо десятков покупных средств: как использовать лимонную кожуру

16:36

Самый вкусный домашний хлеб в духовке: быстрый рецепт за 25 минутВидео

16:34

Угроза вторжения в Украину: РФ перебрасывает войска в Беларусь - ОПВидео

16:24

Кремлевские сами выстрелили себе в ногумнение

16:20

В Киеве и области массово отключат свет из-за обстрелов РФ: сколько не будет электричестваВидео

16:20

Счастливая Пугачева помолилась за мир

16:16

Ракетный удар по Львову: около 90% города без света

Реклама
15:56

В ВСУ объяснили, почему Путин поспешил с ракетными ударами по УкраинеВидео

15:26

Германия передаст Украине первую систему ПВО IRIS-T уже в ближайшие дни - министр обороны ФРГВидео

15:20

"Давай, падай": ВСУ сбили из ручного ПЗРК крылатую ракету РФ, летевшую на города УкраиныВидео

15:19

"Молюсь, чтобы моя страна прекратила": Земфира на концерте выступила с пламенной речьюВидео

15:12

Детали ракетного обстрела Киева: 5 погибших и более 50 раненыхВидео

15:05

"С ними страшно общаться": гувернантка детей Пугачевой и Галкина рассказала, почему боится двойняшек

14:50

Ракетный террор Москва планировала до взрывов на Крымском мосту — ГУРВидео

14:07

Отключение электричества и воды: что известно о разрушениях после ракетных ударов РФВидео

14:05

Готовится сплавить Тарзана: после объявления "могилизации" Королеву застукали с молодым красавчиком

13:53

Гороскоп на завтра 11 октября 2022: Львам - знакомство, Весам - сюрприз, Водолеям - рывок в карьереВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять