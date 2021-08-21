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Воронцовский маяк в Одессе украсили огромным флагом Украины

21 августа 2021, 11:26
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Сине-желтый флаг на маяке поднимают в рамках традиционного одесского Вышиваного фестиваля, который в 2021 году пройдет уже 13-й раз подряд.

На Воронцовском маяке развернули огромный флаг Украины / Фото dumskaya.net

Утром в субботу, 21 августа, на Воронцовском маяке в порту Одессы вывесили 18-метровый государственный флаг ко Дню независимости Украины.

Полотнище величиной 18 на 5 метров поднимается на всю высоту маяка, передает местное издание Думская.

Флаг закрепили на верхней части маяка вдоль его стен - тут он провисит до 24 августа включительно. Его можно увидеть с Приморского бульвара, Потемкинской лестницы и пляжей города.

Видео поднятия флага Украины на Воронцовском маяке появилось в Сети.

Флаг Украины на маяке поднимают в рамках традиционного одесского Вышиваного фестиваля, который в 2021 году пройдет уже 13-й раз подряд.

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Справка. Воронцовский маяк расположен на оконечности Карантинного (сейчас Рейдового) мола в Одесском порту на Чёрном море. Он первым встречает и последним провожает все приходящие в Одессу суда.

  • Флаг Украины в Одессе
    Флаг Украины в Одессе dumskaya.net
  • Флаг Украины в Одессе
    Флаг Украины в Одессе dumskaya.net
  • Флаг Украины в Одессе
    Флаг Украины в Одессе dumskaya.net
  • Флаг Украины в Одессе
    Флаг Украины в Одессе dumskaya.net
  • Флаг Украины в Одессе
    Флаг Украины в Одессе dumskaya.net
  • Флаг Украины в Одессе
    Флаг Украины в Одессе dumskaya.net

Как сообщал Главред, в оккупированном Россией украинском полуострове Крым неизвестные подняли в небо большой государственный флаг Украины ‒ в самый канун Дня Независимости.

Сине-желтое полотнище прикрепили к воздушным шарикам и запустили ввысь возле Ласточкиного гнезда около Ялты. Оно также украшено длинными лентами по краям.

viber
флаг Украины День Независимости Украины новости Украины новости Одессы
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