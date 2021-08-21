В Крыму в канун Дня Независимости запустили в небо украинский флаг / скриншот из видео

В оккупированном Россией украинском полуострове Крым неизвестные подняли в небо большой государственный флаг Украины ‒ в самый канун Дня Независимости. Об этом сообщил Telegram-канал "Катарсис". В сети появилось соответствующее видео и фото, снятое очевидцами.

Сине-желтое полотнище прикрепили к воздушным шарикам и запустили ввысь возле Ласточкиного гнезда около Ялты. Оно также украшено длинными лентами по краям.

Флаг поднимался в небо на фоне знаменитого дворца Ласточкино гнездо на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор - этот памятник архитектуры является одним из главных символов полуострова.

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Напомним, ранее, 28 февраля нынешнего года, на административной границе в Херсонской области активисты запустили в сторону аннексированного полуострова флаг Украины с посланиями для крымчан.

Акция посвящена Дню сопротивления российской оккупации полуострова.

Флаг запустили в Крым на воздушных шарах из Каланчака. До этого его на несколько дней разместили в Крымском доме в Киеве. Все желающие, дети и взрослые, военные приходили и писали пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают проживать на территории полуострова.