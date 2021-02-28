"Я тебя люблю": в сторону аннексированного Крыма запустили флаг Украины

Активисты запустили флаг Украины в сторону Крыма / dpsu.gov.ua

В воскресенье, 28 февраля, на админгранице в Херсонской области активисты запустили в сторону аннексированного полуострова флаг Украины с посланиями для крыман, пишут Крым.Реалии.

Акция посвящена Дню сопротивления российской оккупации полуострова.

Флаг запустили в Крым на воздушных шарах с Каланчака. До этого его на несколько дней разместили в Крымском доме в Киеве. Все желающие, дети и взрослые, военные приходили и писали пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают проживать на территории полуострова.

Во вторник, 23 февраля, флаг принесли к зданию Верховной Рады, чтобы на нем могли написать сообщения и народные депутаты.

Сам флаг размером 20 на 6 метров сшила переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравлева.

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