"Я тебя люблю": в сторону аннексированного Крыма запустили флаг Украины

Флаг запустили в Крым на воздушных шарах с Каланчака. До этого его на несколько дней разместили в Крымском доме в Киеве.
В воскресенье, 28 февраля, на админгранице в Херсонской области активисты запустили в сторону аннексированного полуострова флаг Украины с посланиями для крыман, пишут Крым.Реалии.
Акция посвящена Дню сопротивления российской оккупации полуострова.
Флаг запустили в Крым на воздушных шарах с Каланчака. До этого его на несколько дней разместили в Крымском доме в Киеве. Все желающие, дети и взрослые, военные приходили и писали пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают проживать на территории полуострова.
Во вторник, 23 февраля, флаг принесли к зданию Верховной Рады, чтобы на нем могли написать сообщения и народные депутаты.
Сам флаг размером 20 на 6 метров сшила переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравлева.
Проблемы с водой в Крыму - о чем ранее писал Главред:
- За годы оккупации полуострова Россией в Крыму возникла проблема маловодья. На полуострове существенно сократились запасы водного ресурса, вследствие чего местные жители вынуждены получать воду по графику.
- Украина готова подавать воду в Крым при условии, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа. Официальный Киев придерживается точки зрения, согласно которой водного ресурса для местного населения на полуострове достаточно, тогда как воды не хватает России для своих нужд.
- Представитель самопровозглашенных "властей Крыма" Владимир Константинов заявлял, что Крымский полуостров даже теоретически не может получать воду с территории Украины, так как крымская инфраструктура к этому технически не готова.
- Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич 17 февраля сказал, что Киев намерен построить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы исключить возможность подачи воды на аннексированный полуостров.
Автор: Екатерина Трохимчук