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Впервые в истории : украинский флаг полетит на Луну

18 сентября 2021, 00:45
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Событие состоится весной 2022 года.

Украина, флаг Украины
Украинский флаг побывает на Луне / ua.depositphotos.com

Украинский флаг полетит на Луну в рамках миссии украинско-британской компании Spacebit. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в "Укроборонпроме".

Основатель и исполнительный директор компании Spacebit Павел Танасюк утверждает, что доставка флага украинского государства на спутник Земли, будет символичным событием, знаменующим возвращение Украины как одной из ведущих стран в изучении космоса.

"Для нас большая честь быть той командой, благодаря которой флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны, и которая осуществит первую украинскую миссию на спутник Земли", - подчеркнул Танасюк.

По его словам, флаг Украины, который побывает в космосе, напечатан на 3D-принтере. Причем, из украинского титана. Длч его изготовления использовали специальную технологию так называемого "зеленого", безотходного, производства.

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Также на Луну полетит оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле и тому подобное. Датчики, украинского производства, будут собирать информацию о радиационном фоне. Вместе с ними будет "работать" специальная камера, транслирующая видеострим с поверхности в обсерватории украинских ученых для развития космических программ.

"Сначала груз попадет в большой кратер Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а после - в интересующее ученых темное пятно Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела", - указано в сообщении.

Напомним, ранее украинский боец - подполковник ВМС ВСУ Анатолий Глиненко установил новый рекорд, став парашютистом, развернувшим в воздухе самый большой флаг Украины. Флаг Глиненко огромнейших размеров - его длина составляла 31,81 метра, а ширина - 16,68 метра. В итоге, его площадь - свыше 530 квадратных метров.

viber
Луна флаг Украины космос
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