Украинский боец установил рекорд с национальным флагом в небе: красочное фото

Флаг самых больших размеров был развернут в киевском небе.
В Украине установлен новый рекорд национальных символов страны.
Подполковник ВМС ВСУ Анатолий Глиненко установил новый рекорд, став парашютистом, развернувшим в воздухе самый большой флаг Украины.
Об этом говорится в Facebook ВМС Украины.
Он родом из Одессы. Однако свою идею решил воплотить в небе над столицей. Событие зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.
Флаг Глиненко огромнейших размеров - его длина составляла 31,81 метра, а ширина - 16,68 метра. В итоге, его площадь - свыше 530 квадратных метров.
Напомним, ранее рекорд был установлен в Винницкой области. Там местные фермеры создали самый большой герб Украины прямо на горчичном поле. Его ширина - свыше 500 метров, а длина - больше километра. Тризубец был создан с помощью комбайна. Его обмолотили на поле села Серединка. Фермеры посвятили свою работу 30-й годовщине Независимости Украины. Поэтому также, аграрии создали на поле цифру 30.
Также ранее в Винницкой области фермеры вырастили специальные яблоки с трезубцем. Яблоки с национальным символом вырастили фермеры Винницкой области. Логотипы наносили с помощью наклеек. Плоды созревали на солнце, а под специальными наклейками остается рисунок.