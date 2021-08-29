Украинский боец установил рекорд с национальным флагом в небе: красочное фото

Флаг Глиненко в небе над Киевом / Соцсети

В Украине установлен новый рекорд национальных символов страны.

Подполковник ВМС ВСУ Анатолий Глиненко установил новый рекорд, став парашютистом, развернувшим в воздухе самый большой флаг Украины.

Об этом говорится в Facebook ВМС Украины.

Он родом из Одессы. Однако свою идею решил воплотить в небе над столицей. Событие зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.

Флаг Глиненко огромнейших размеров - его длина составляла 31,81 метра, а ширина - 16,68 метра. В итоге, его площадь - свыше 530 квадратных метров.

Напомним, ранее рекорд был установлен в Винницкой области. Там местные фермеры создали самый большой герб Украины прямо на горчичном поле. Его ширина - свыше 500 метров, а длина - больше километра. Тризубец был создан с помощью комбайна. Его обмолотили на поле села Серединка. Фермеры посвятили свою работу 30-й годовщине Независимости Украины. Поэтому также, аграрии создали на поле цифру 30.

Также ранее в Винницкой области фермеры вырастили специальные яблоки с трезубцем. Яблоки с национальным символом вырастили фермеры Винницкой области. Логотипы наносили с помощью наклеек. Плоды созревали на солнце, а под специальными наклейками остается рисунок.