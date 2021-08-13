УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Виннитчине к Дню Независимости вырастили яблоки с тризубцами

13 августа 2021, 15:07

Логотипы наносили с помощью наклеек, как говорят фермеры. Плоды постепенно созревали на солнце, а под специальными стикерами оставался нужный рисунок.

Яблоки
Яблоки с тризубцем / скриншот из видео

В Винницкой области фермеры вырастили специальные яблоки с трезубцем. Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Яблоки с национальным символом вырастили фермеры Винницкой области. Логотипы наносили с помощью наклеек. Плоды созревали на солнце, а под специальными наклейками остается рисунок.

К 30-й годовщине Независимости агрономы вырастили яблоки с национальной символикой ‒ тризубы. "Наклейки были сделаны где-то неделю назад, то есть наклеивается на зеленую часть яблоко, со временем на солнце зажигается яблоко и под наклейкой остается зеленым, вот и имеем такой результат", — рассказал фермер Руслан Заика.

Урожай составил около тонны. Будут ли они раздавать такие яблоки или продавать их — фермеры пока не говорят.

"Мы то привыкли, а другим людям интересно. Например, приношу домой яблоко, ребенок улыбается, ребенок с радостью его съест, поэтому очень классная креативная работа", — рассказала работница сада Наталья Горбачева.

Реклама

Читайте такжеНазваны различия и польза красных, зеленых и желтых яблок

Напомним, ранее врач-диетолог, иммунолог и генетик Людмила Гончарова развенчала мифы о яблоках и о зеленом чае.

По ее словам, в яблоках есть трехвалентное железо, оно не усваивается, поскольку слишком большое и не может войти в клетку,

Зеленый чай, по словам Гончаровой, слишком сильно стимулирует нервную систему, и человек не успевает думать.

новости Украины новости Винницы
Сейчас вы просматриваете новость «На Виннитчине к Дню Независимости вырастили яблоки с тризубцами». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Одессе дно моря покрылось необычными "ртутными" шарикамиВ Одессе дно моря покрылось необычными "ртутными" шариками Украина недополучила десять Олимпийских медалейУкраина недополучила десять Олимпийских медалей Гороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простудаГороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простуда Водафон – как проверить счет легче всегоВодафон – как проверить счет легче всего У людей очень быстро кончаются деньгиУ людей очень быстро кончаются деньги

Последние новости

15:23

Как сузить поры на лице: 5 продуктов-помощников, которые есть на каждой кухне

15:19

Ущерб на 57$ миллионов: в Жулянах задержали топ-чиновника, пытавшегося сбежать из Украины

15:07

На Виннитчине к Дню Независимости вырастили яблоки с тризубцами

14:59

В Киеве женщина умерла после прививки Moderna: стали известны официальные выводы экспертизы Видео

14:45

MamaRika в одном белье завела Сеть горячим селфи через неделю после родов

Реклама
14:39

Самая вкусная фасоль на зиму, как в магазине: невероятно простой пошаговый рецепт Видео

14:16

"Не надо судить людей по обложке": 61-летняя бабушка и 24-летний парень решили пожениться

14:02

"Заново учится ходить": МакSим выписалась после двух месяцев лечения

13:52

Тина Кароль и Kazka записали дует Зірочка для нового альбома Видео

13:37

В Тернопольской области 9-месячный ребенок заболел "индийским" коронавирусом Дельта: он в больнице Видео

13:35

Меркель отправится к Путину в Москву перед встречей с Зеленским в Украине Видео

13:33

"Хотел спасти мир": в США мужчина застрелил своих маленьких детей из-за страха перед рептилоидами

13:24

Совершивший каминг-аут Melovin рассказал о своих регулярных занятиях с психотерапевтом

13:04

Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака: пустые обещания или серьезный разговор Видео

12:42

Работа школ, транспорт и бонусы для уколовшихся от COVID-19: каким будет новый локдаун в Украине Видео

12:28

"Большая стройка" в этом году начнет консервацию легендарных объектов Чернобыльской зоны - Тимошенко

12:16

Светлана Лобода выпустила вторую украиноязычную песню за свою карьеру певицы Видео

11:58

Джейми Спирс отказался быть опекуном Бритни Спирс - назвали причины

11:43

Оккупированную Керчь затопило, жителей готовят к эвакуации Видео

11:30

Смертельный взрыв в Воронеже: умерла еще одна пассажирка автобуса, число пострадавших выросло Видео

Реклама
11:21

Любовный гороскоп на неделю 16-22 августа: разочарование, сюрпризы или предложение руки и сердца Видео

10:36

Сильная боль и страдания перед смертью: в Одессе мужчина застрелил собаку во время дрессировки

10:07

Коронавирусом через пару лет будут болеть только дети - исследование

09:38

В Украине в два раза выросло число зараженных "Дельта"-штаммом коронавируса

09:21

Пятница 13: чем так страшна, приметы и что происходит в этот день Видео

09:07

Будет ад: климатолог раскрыла сценарии изменения климата в Украине

08:57

Жуткая жара и кое-где ливни: прогноз погоды в Украине на 13 августа Видео

08:20

В Карпатах построили часовню на месте "явления дьявола": опубликовано фото

08:18

В Украине резко подскочило число жертв коронавируса за сутки

07:50

"Набросилась со шваброй": муж участницы шоу Панянка-селянка признался, за что убил супругу Видео

07:45

В нетрях Мордора неслабо "рвануло", зарево видно до сих пор мнение

07:42

В Киеве в ресторане мужчина на виду у всех стрелял в своего противника Видео

07:13

В Одессе голый парень разжигал огонь на мемориале — его увезли в психбольницу Видео

07:10

Указ Путина и поглощение Россией Беларуси: в Слуге народа предупредили об ударе Лукашенко по Украине Видео

06:40

Взрыв автобуса в Воронеже: возросло число пострадавших, девушке оторвало ноги - она скончалась Видео

06:30

У нас больше нет ресурса, чтобы давать политикам время в кредит мнение

06:02

Лунный календарь стрижек на неделю 16-22 августа: самый лучший день для новой прически Видео

05:53

Транзит газа через Украину и сценарий по СП-2: эксперт объявила о плане Б Киева и Вашингтона Видео

05:44

Надя Дорофеева в топике и шортиках произвела фурор растяжкой и аппетитными формами

05:28

Врач из Израиля назвал самую эффективную вакцину от штамма коронавируса Дельта

Реклама
05:02

Ученые предсказали новые катастрофические для Земли результаты таяния льдов

04:45

"Готовьтесь к худшему": Комаровский дал мрачный прогноз насчет вспышки COVID-19 осенью

04:22

Финансовый гороскоп на неделю 16-22 августа: кредиты, удачные покупки или неожиданный подарок Видео

03:50

Стерилизация вместо стрижки: в Киеве врачи ветклиники допустили роковую ошибку

03:14

Международный день левши: история праздника, поздравления и картинки

02:39

Ученые нашли новый и необычный признак скорого сердечного приступа

02:11

Анита Луценко в прозрачном боди без трусов произвела фурор в провокационной позе

01:37

Кому и почему нельзя увлекаться красным мясом: эксперт предупредила об опасности

00:51

Ученые выяснили, почему после коронавируса ухудшается память

00:19

Гороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или измены

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять