На Виннитчине к Дню Независимости вырастили яблоки с тризубцами

Яблоки с тризубцем / скриншот из видео

В Винницкой области фермеры вырастили специальные яблоки с трезубцем. Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Яблоки с национальным символом вырастили фермеры Винницкой области. Логотипы наносили с помощью наклеек. Плоды созревали на солнце, а под специальными наклейками остается рисунок.

К 30-й годовщине Независимости агрономы вырастили яблоки с национальной символикой ‒ тризубы. "Наклейки были сделаны где-то неделю назад, то есть наклеивается на зеленую часть яблоко, со временем на солнце зажигается яблоко и под наклейкой остается зеленым, вот и имеем такой результат", — рассказал фермер Руслан Заика.

Урожай составил около тонны. Будут ли они раздавать такие яблоки или продавать их — фермеры пока не говорят.

"Мы то привыкли, а другим людям интересно. Например, приношу домой яблоко, ребенок улыбается, ребенок с радостью его съест, поэтому очень классная креативная работа", — рассказала работница сада Наталья Горбачева.

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Напомним, ранее врач-диетолог, иммунолог и генетик Людмила Гончарова развенчала мифы о яблоках и о зеленом чае.

По ее словам, в яблоках есть трехвалентное железо, оно не усваивается, поскольку слишком большое и не может войти в клетку,

Зеленый чай, по словам Гончаровой, слишком сильно стимулирует нервную систему, и человек не успевает думать.