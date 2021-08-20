Самый большой живой герб Украины: винницкие фермеры удивили "дизайном" поля и установили рекорд

Герб на поле Виннитчины / Скриншот

Рекорд в Винницкой области - местные фермеры создали самый большой герб Украины прямо на горчичном поле. Его ширина - свыше 500 метров, а длина - больше километра.

Как пишет ТСН, тризубец был создан с помощью комбайна. Его обмолотили на поле села Серединка.

Отмечается, что фермеры посвятили свою работу 30-й годовщине Независимости Украины. Поэтому также, аграрии создали на поле цифру 30.

Представители национального реестра рекордов сначала измерили герб с помощью дрона, а затем вручную.

"Это украинский национальный рекорд. С гербом очень много рекордов — из цветов делали и даже из пластиковых крышечек, их много ежегодно, и они актуальны", - отметили в Национальном реестре рекордов.

"Примерно на первое сентября горчица будет золотистой, и герб зацветет желтым цветом", - заключили фермеры.

Напомним, ранее в Винницкой области фермеры вырастили специальные яблоки с трезубцем. Яблоки с национальным символом вырастили фермеры Винницкой области. Логотипы наносили с помощью наклеек. Плоды созревали на солнце, а под специальными наклейками остается рисунок.