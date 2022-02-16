В Украине впервые за много лет за сутки никто не погиб в ДТП

За понедельник и вторник число ДТП в стране сократилось на 46%.
Впервые за много лет в Украине за сутки не было зафиксировано ни одного летального случая в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
А за два дня число ДТП сократилось на 46%, рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко на спецмарафоне ко Дню единения.
"За понедельник и вторник число ДТП в стране сократилось на 46%. Впервые за много лет для 40-милионной страны вчера у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП. Позавчера был один погибший. Если посмотреть на неделю назад, у нас за два дня было 13 жертв ДТП", - отметил он.
ДТП с кортежем Ярославского
Напомним, вечером 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский неизвестное авто ехало из Чугуева в направлении Харькова и насмерть сбило пешехода. По данным СМИ, виновником аварии мог стать автомобиль из кортежа Ярославского.
Позже в пресс-службе МВД Украины сообщили, что полиция вызвала на допрос бизнесмена Александра Ярославского, вероятно, кортеж которого насмерть сбил мужчину на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.В компании Ярославского DCH сообщили, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, но как выяснилось позже, это был не он.
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