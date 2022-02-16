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В Украине впервые за много лет за сутки никто не погиб в ДТП

16 февраля 2022, 21:34

За понедельник и вторник число ДТП в стране сократилось на 46%.

ДТП
За сутки в Украине никто не погиб в ДТП / Фото ua.depositphotos.com

Впервые за много лет в Украине за сутки не было зафиксировано ни одного летального случая в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

А за два дня число ДТП сократилось на 46%, рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко на спецмарафоне ко Дню единения.

"За понедельник и вторник число ДТП в стране сократилось на 46%. Впервые за много лет для 40-милионной страны вчера у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП. Позавчера был один погибший. Если посмотреть на неделю назад, у нас за два дня было 13 жертв ДТП", - отметил он.

ДТП с кортежем Ярославского

Напомним, вечером 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский неизвестное авто ехало из Чугуева в направлении Харькова и насмерть сбило пешехода. По данным СМИ, виновником аварии мог стать автомобиль из кортежа Ярославского.

Позже в пресс-службе МВД Украины сообщили, что полиция вызвала на допрос бизнесмена Александра Ярославского, вероятно, кортеж которого насмерть сбил мужчину на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.В компании Ярославского DCH сообщили, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, но как выяснилось позже, это был не он.

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