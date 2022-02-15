"Кто-то не хочет нести ответственность": из морга исчезли улики по делу ДТП с кортежем Ярославского

Из морга исчезла одежда погибшего мужчины / УНИАН

В Харькове из морга украли вещественные доказательства. Исчезли вещи, принадлежавшие погибшему мужчине, которого сбил кортеж бизнесмена Александра Ярославского.

В Харькове из областного бюро судебно-медицинской экспертизы исчезли доказательства по делу о смертельном ДТП с кортежем Александра Ярославского. Неизвестные украли вещи мужчины, которого сбил автомобиль с кортежа бизнесмена, сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"Халатное отношение к своим обязанностям работников Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы привело к потере вещественных доказательств в уголовном производстве, открытом в рамках досудебного расследования обстоятельств ДТП, которое произошло 9 февраля на автотрассе в Харьковской области. Следователи СУ ГУН Харьковской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

В настоящее время правоохранители установили перечень сотрудников учреждения, провели обыски и следственные действия в морге, а также по адресам проживания всех работников и в их автомобилях.

"Кто-то очень не хочет нести ответственность за совершенное"

На инцидент также отреагировал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, который призвал Ярославского вернутся в Украину.

Реклама

"Вчера стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека. Также вчера по этому факту полицией немедленно проведено 11 неотложных обысков. Открыто уголовное производство по статье: "сокрытие доказательств". Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за совершенное...Возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский, у нас есть к Вам много вопросов", - заявил Монастырский.

ДТП с кортежем Ярославского

Напомним, вечером 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский неизвестное авто ехало из Чугуева в направлении Харькова и насмерть сбило пешехода. По данным СМИ, виновником аварии мог стать автомобиль из кортежа Ярославского.

Позже в пресс-службе МВД Украины сообщили, что полиция вызвала на допрос бизнесмена Александра Ярославского, вероятно, кортеж которого насмерть сбил мужчину на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.



В компании Ярославского DCH сообщили, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, но как выяснилось позже, это был не он.

Читайте также: