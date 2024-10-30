Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Враг совершил воздушное нападение на Украину: сколько целей удалось сбить

Анна Косик
30 октября 2024, 07:50
210
Силы ПВО работали по вражеским дронам этой ночью в 10 областях Украины.
Враг совершил воздушное нападение на Украину: сколько целей удалось сбить
Украинские силы уничтожили большинство вражеских воздушных целей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Что сообщили в Воздушных Силах:

  • РФ атаковала Украину более 50 дронами
  • Большинство беспилотников сбили силы ПВО
  • Некоторые БпЛА были локально потеряны

В ночь на 30 октября страна-агрессор Россия атаковала украинскую территорию 62-мя ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Враг атаковал с направлений Орел и Приморско-Ахтарск, что в России, а также наносил удары управляемыми авиабомбами по прифронтовым территориям Сумской, Харьковской и Донецкой областей.

видео дня

"По состоянию на 07.00 подтверждено сбитие 33 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях", - говорится в сообщении.

статистика сбитья дронов
Статистика сбитых дронов в ночь на 30 октября / Воздушные Силы ВСУ

Еще 25 беспилотных аппаратов были локально потеряны во время атаки, однако информация обновляется и уточняется.

"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - добавили в Воздушных Силах.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Воздушные атаки РФ на Украину – что известно

Напомним, российские оккупанты ежедневно атакуют Украину с воздуха. В частности, вечером 29 октября запустили по Украине Шахеды. Вражеские ударные беспилотники зафиксировали в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Накануне Главред сообщал, что в ночь на 28 октября россияне совершили массированную атаку по Украине. РФ запустила 100 ударных БПЛА, из них 66 вражеских дронов сбили украинские защитники.

Ранее стало известно, что РФ пренебрегает безопасностью не только гражданского населения, но даже атомных энергообъектов. 28 октября российский "Шахед" пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ПВО Воздушные Силы новости Украины ракетный удар атака дронов Дрон Shahed-136
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Игра на опережение: почему NYT стало известно о "Томагавках"

Игра на опережение: почему NYT стало известно о "Томагавках"

08:10Мнения
Враг совершил воздушное нападение на Украину: сколько целей удалось сбить

Враг совершил воздушное нападение на Украину: сколько целей удалось сбить

07:50Украина
Украина возобновила переговоры с Россией: какие пункты предусмотрены - FT

Украина возобновила переговоры с Россией: какие пункты предусмотрены - FT

01:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Уже не получается": предательница Ани Лорак пожаловалась на свою дочь

"Уже не получается": предательница Ани Лорак пожаловалась на свою дочь

В Украину возвращаются морозы и дожди: когда ожидается сильное похолодание

В Украину возвращаются морозы и дожди: когда ожидается сильное похолодание

Эксперты призвали никогда не заливать чай кипятком: в чем причина

Эксперты призвали никогда не заливать чай кипятком: в чем причина

"Начнется веселая жизнь": астролог раскрыл, что ждет Украину, РФ и США в ноябре

"Начнется веселая жизнь": астролог раскрыл, что ждет Украину, РФ и США в ноябре

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Тиграм - проблемы, Змеям - потери

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Тиграм - проблемы, Змеям - потери

Последние новости

09:44

Сон на животе или спине: что поза для сна может рассказать о личности человека

09:43

Не изменят: 4 cамых верных мужей по знаку Зодиака

09:27

Ведущий рассказал, как мать Тодоренко реагирует на хейт дочери-предательницыВидео

09:18

"Это иллюзия": Елена Зеленская рассказала, какой ее муж на самом деле

09:16

Карта Deep State онлайн за 30 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:11

"Ползучее" наступление РФ не останавливается: захвачены еще два населенных пункта

09:06

Путин совершил операцию во время ядерных учений РФ: что известно - ISW

08:38

Молчун Игорь Николаев показал свою таинственную 46-летнюю дочь - детали

08:20

Когда последний шанс насладиться теплом: синоптики порадовали погодой

Реклама
08:10

Игра на опережение: почему NYT стало известно о "Томагавках"мнение

08:02

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за ночь 30 октября (обновляется)

07:50

Враг совершил воздушное нападение на Украину: сколько целей удалось сбить

07:37

Москву и Питер ждет холодная зима: как удары ВСУ обернутся последствиями для РФ

06:45

Масштабные взрывы в Киеве: в столице возникли пожары, есть пострадавшие - ГСЧСФото

06:10

"Обвал фронта": что важно знатьмнение

05:30

Где на картинке бриллиант: потерянную драгоценность за 7 секунд найдет только гений

05:00

Какой сегодня праздник 30 октября 2024: почему нельзя венчаться в этот день

04:36

Гороскоп на завтра 31 октября: Весам - сумасшедший успех, Близнецам - большая удача

04:00

Водители могут запутаться: что означает дорожный знак с зачеркнутой буквой Е

03:30

Найди бабочку среди попугаев: довольно сложная головоломка для мегамозгов

Реклама
03:00

РФ выбрала новую цель на Харьковщине: комбат об угрозе форсирования ОсколаВидео

02:35

Как заснуть за 2 минуты: эффективный и простой военный методВидео

02:00

"Вы ж мои дорогие": Алла Пугачева не выдержала и обратилась к россиянам - детали

01:30

"Хочу позавидовать": Тринчер ответила на слухи про роман с известным блогером

01:08

Украина возобновила переговоры с Россией: какие пункты предусмотрены - FT

00:30

Россияне пытаются форсировать Днепр: в ВСУ оценили опасность для Херсонщины

00:02

В регионах прогремели мощные взрывы: Украина под атакой ракет, Шахедов и КАБов

29 октября, вторник
23:48

Молодой возлюбленный сделал певице Lama предложение руки и сердца

23:38

"Есть три сценария": в "Укрэнерго" предупредили о "тяжелой зиме" - чего ждать

23:37

Украина должна нанести удар по северокорейским войскам: Байден назвал условие

23:22

"Постельное бельё налепила": путинистка Наташа Королева жестко опозорилась на всю РФ

22:56

РФ начала масштабное наступление: можно ли говорить об обвале фронта - Самусь

22:49

РФ готовит альтернативу "Мюнхену": одна из стран ЕС присоединится

22:38

Что будет с руководителями МСЭК после обновления системы: ответ Минздрава

22:33

"Генетический материал": кто стал матерью двойняшек Аллы Пугачевой - росСМИ

22:24

P.Diddy брал весы для отбора женщин на грязные вечеринки: сколько должны были весить девушки

22:14

В Пентагоне подтвердили присутствие войск КНДР на Курщине: известно их количество

22:02

Дорога в один конец: у врага начался бунт и массовые отказы наступать - "АТЕШ"

22:00

"Уже заговариваюсь": предательница Ани Лорак цинично высмеяла украинский язык

21:53

(Не)скромный выбор Демина: шоумен признался с кем из певиц хотел бы близости

Реклама
21:52

Спит с еще одной леди: принц Уильям выдал "постельный" секрет о ночи с Кейт

21:31

"Накрыли американской техникой": в ВСУ раскрыли детали разгрома РФ на Курщине

21:30

Склад БК РФ под Луганском мощно сдетонировал, под раздачу попала делегация из МосквыВидео

21:29

Над Украиной появится Северное сияние: когда можно будет посмотреть

21:04

РФ сосредоточила 200 000 военных: в ВСУ рассказали, есть ли угроза для ДнепропетровщиныВидео

21:02

"Проводница Верочка": Брежнева в форме "Укрзалізниці" явилась на популярный рейсВидео

20:41

По университету в Чечне могла ударить не Украина: детали от Defense Express

20:38

Не только декорация для серванта: какое назначение известного сервиза "Рыбки"

20:34

Будет сиять за считанные минуты: женщина удивила способом, как отмыть плиту до блеска

20:12

Чеченский Кадыров выдал циничное заявление: чем он угрожает УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять