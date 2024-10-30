Враг совершил воздушное нападение на Украину: сколько целей удалось сбить

Силы ПВО работали по вражеским дронам этой ночью в 10 областях Украины.

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Украинские силы уничтожили большинство вражеских воздушных целей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Что сообщили в Воздушных Силах:

РФ атаковала Украину более 50 дронами

Большинство беспилотников сбили силы ПВО

Некоторые БпЛА были локально потеряны

В ночь на 30 октября страна-агрессор Россия атаковала украинскую территорию 62-мя ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Враг атаковал с направлений Орел и Приморско-Ахтарск, что в России, а также наносил удары управляемыми авиабомбами по прифронтовым территориям Сумской, Харьковской и Донецкой областей.

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"По состоянию на 07.00 подтверждено сбитие 33 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях", - говорится в сообщении.

Статистика сбитых дронов в ночь на 30 октября / Воздушные Силы ВСУ

Еще 25 беспилотных аппаратов были локально потеряны во время атаки, однако информация обновляется и уточняется.

"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - добавили в Воздушных Силах.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Воздушные атаки РФ на Украину – что известно

Напомним, российские оккупанты ежедневно атакуют Украину с воздуха. В частности, вечером 29 октября запустили по Украине Шахеды. Вражеские ударные беспилотники зафиксировали в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Накануне Главред сообщал, что в ночь на 28 октября россияне совершили массированную атаку по Украине. РФ запустила 100 ударных БПЛА, из них 66 вражеских дронов сбили украинские защитники.

Ранее стало известно, что РФ пренебрегает безопасностью не только гражданского населения, но даже атомных энергообъектов. 28 октября российский "Шахед" пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС.

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